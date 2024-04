Vezi candidatul PSD pentru primăria Săcelu!

Social-democrații și-au stabilit candidatul pentru primăria Săcelu. Este vorba despre Ileana Loredana Dănășel.

” Localitatea Săcelu are nevoie de un primar cu viziune, concentrat pe dezvoltarea comunității. Ileana Loredana DĂNĂȘEL este cel mai potrivit om pentru această funcție, deoarece, prin prisma activității prestate, știe că pentru a obține rezultate bune este nevoie de mult efort. Este un întreprinzător local, care, împreună cu familia, a reuși să dezvolte o mică afacere de succes, cu produse alimentare produse natural 100%”, transmite PSD Gorj.

”Piața în care am reușit să ne dezvoltăm ca antreprenori este extrem de competitivă, iar succesul constă în calitatea produselor și munca depusă. Asta am învățat: să muncesc cinstit și constant. Acest lucru vreau să-l fac și la primărie, pentru locuitorii comunei Săcelu. Încrederea pe care o am vine de la oameni, cei cu care discut zilnic și știu ce vor, pentru că ne dorim cu toții aceleași lucruri. Localitatea noastră are un potențial uriaș, care nu este pus deloc în valoare. Ca să facem acest lucru, trebuie, în primul rând, să punem la punct infrastructura de toate felurile și asta mi-am propus ca obiectiv în calitate de primar. Faptul că am susținerea echipei PSD Gorj reprezintă garanția rezultatului pe care ni-l dorim, deoarece oamenii își doresc un primar de la PSD”, a declarat Ileana Loredana Dănășel.