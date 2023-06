Cariera de fotbalist a lui Nicolae Dobrin

Pentru unii microbisti, dar si pentru multi specialisti, Nicolae Dobrin a fost cel mai bun jucator roman al tuturor timpurilor. El s-a nascut la data de 26 august 1947, in Pitesti, orasul in care avea sa faca istorie. Asta si pentru ca la echipa locala si-a petrecut aproape intreaga cariera.

In aceasta aventura i-a fost alaturi sotia Gica Dobrin cu care s-a casatorit pe cand el avea doar 19 ani, iar ea doar 16. A fost un jucator extrem de talentat, care a fost descoperit pe maidanele de langa raul Arges de catre celebrul antrenor Leonte Ianovschi.

Debutul lui Nicolae Dobrin in fotbalul profesionist

Nicolae Dobrin detine si in prezent recordul pentru cel mai tanar fotbalist care a debutat in prima divizie de fotbal din Romania.

Legendarul decar isi incepea cariera pe cand avea doar 14 ani si 10 luni. O facea in anul 1959, intr-un meci dintre Stiinta Cluj si Dinamo Pitesti. Avea niste calitati tehnico-tactice iesite din comun si urma sa devina un maestru al driblingului, al paselor, al preluarilor si al loviturilor libere.

Cariera la FC Arges

„Printul din Trivale” a petrecut la Dinamo Pitesti, care mai apoi s-a numit FC Arges, nu mai putin de 22 de ani, intre anii 1959 si 1981. Si asta in ciuda faptului ca a fost dorit cu ardoare de granzii Steaua si Dinamo Bucuresti, care au apelat de-a lungul timpului la tot felul de sicane pentru a obtine semnatura lui.

Nu mai putin de 390 de meciuri a strans in tricoul gruparii argesene, iar in acest timp a inscris de 106 ori. Cu Florin Halagian pe banca tehnica a castigat 2 titluri de campion, in anii 1972 si 1979. Gratie prestatiilor de la aceasta echipa a fost declarat Jucatorul Anului in Romania de 3 ori, in 1966, 1967 si 1971.

Cel poreclit si „Gascanul” a decis practic de unul singur soarta titlului pe care alb-violetii l-au castigat in anul 1979. FC Arges intalnea Dinamo Bucuresti in meciul care stabilea soarta trofeului. El inscria atunci in prelungirile partidei golul victoriei gruparii pitestene.

Se spune ca se apropiau cu pasi repezi finalul celor 90 de minute. Atunci Dobrin ar fi mers la arbitrul meciului si i-ar fi spus ca daca mai prelungeste mult partida va marca golul victoriei. Si asa s-a intamplat, intr-o Romanie comunista, pe cand nu toate echipele aveau „drept” la titlul de campioana.

Ce a urmat pentru Nicolae Dobrin

In anul 1981, desi avea oferte de la Dinamo Bucuresti sau Universitatea Craiova, alege sa mearga in Divizia B, la CS Targoviste. A ajutat-o pe aceasta sa promoveze inca din primul an si pentru asta a ramas si in inimile fanilor echipei dambovitene.

S-a mai intors apoi pentru un an la mult-iubita FC Arges pentru care a mai evoluat in inca 5 meciuri. Ultimul a fost pe 14 iunie 1983 impotriva lui FC Bihor. Mergea apoi in al doilea esalon la CS Botosani, unde era antrenor-jucator si acolo si-a anuntat retragerea din cariera de fotbalist, in 1986.

Iata care sunt si cifrele lui Nicolae Dobrin la nivel de club:

la Dinamo Pitesti si FC Arges: 395 de meciuri si 106 goluri.

la CS Targoviste: 13 partide si 5 goluri.

2 titluri de campion cu FC Arges in 1972 si 1979.

de 3 ori desemnat cel mai bun jucator din Romania in 1966, 1967 si 1971.

Nicolae Dobrin la nationala Romaniei

Debuta la doar 19 ani la nationala Romaniei, pe 1 iunie 1966, intr-o partida pierduta de selectionata noastra impotriva Germaniei de Vest. Are in total 48 de meciuri pentru nationala noastra, iar in acest timp a inscris de 6 ori.

A fost in lotul Romaniei pentru Campionatul Mondial din 1970. Din pacate a vazut din tribune toate cele 3 dispute avute de „Tricolori” la acest turneu final. Au fost mai multe explicatii pentru asta, printre care un conflict cu jucatorii dinamovisti sau unul cu antrenorul Angelo Niculescu, dar si anumite escapade nocturne din cantonamentul nationalei noastre.

Se spune ca a fost dorit inclusiv de legendarul presedinte Santiago Bernabeu la Real Madrid. Dobrin se remarcase dupa un gol marcat pe arena din capitala Spaniei intr-o partida din Cupa Campionilor Europeni. Fotbalul romanesc este mult mai sarac dupa trecerea sa in nefiinta la data de 26 octombrie 2007.