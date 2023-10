Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a ratat șansa de a obține cel de-al treilea succes consecutiv

CSM Târgu Jiu a ratat șansa de a obține cel de-al treilea succes consecutiv din acest sezon. Echipa noastră de baschet a pierdut sâmbătă, 21 octombrie, confruntarea disputată pe teren propriu cu Corona Brașov, scor 76-89, într-un meci care a contat pentru etapa a 5-a din Liga Națională de Baschet Masculin Getica 95. Americanul Dimitrius Underwood a reușit 24 de puncte, fiind cel mai bun om al grupării gorjene.

Baschetbaliștii grupării gorjene au revenit pe parchetul din Sala Sporturilor cu gândul la o victorie împotriva nou-promovatei Corona Brașov. CSM Târgu Jiu a primit însă vizita unui adversar extrem de incomod, în prezența căruia baschetbaliștii gorjeni nu s-au simțit deloc confortabil. Interceptările reușite de echipa oaspete au contat mult în economia meciului.

Cele două echipe și-au împărțit perioadele de dominare. Oaspeții au început mai bine și s-au impus în primul sfert, în timp ce gorjenii au fost mai buni în sfertul doi. După ce l-au pierdut pe Popa Calotă, ușor accidentat, gruparea gorjeană a avut o cădere în sfertul trei, când s-a decis practic echipa câștigătoare. Gorjenii s-au impus în sfertul patru, dar fără să pună în pericol avantajul echipei din Ardeal.

Pe sferturi a fost 21-27, 17-15, 15-25, 23-22.s Underwood a marcat pentru 74-83. Arsenije Vuckovic a punctat pentru 76-85, doar că oaspeții au avut ultimul cuvânt. S-a terminat 76-89.

Antrenor: „Nu am jucat ofensiv ca și echipă“

Antrenorul croat al grupării gorjene, Kresimir Basic, a spus că jucătorii nu au jucat ca o echipă: „Nu am răspuns așa cum ar fi trebuit agresivității. Am avut probleme în tranziția defensivă. Nu am jucat ofensiv ca și echipă, iar împotriva unei echipe precum Brașovul care are multe individualități nu poți să nu evoluezi corect. Echipa oaspete a avut o rotația mai bună și o experiență mai bună în ceea ce înseamnă jucători români“.