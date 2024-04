Baza CEO de la Săcelu, pregătită pentru noul sezon. Când se deschide

Complexul Energetic Oltenia a aprobat un buget de 100.000 de lei cu TVA pentru pregătirea Bazei de Agrement de la Săcelu. Este prevăzută cumpărarea de produse și materiale în vederea pregătirii Bazei pentru noul sezon. Licitația este programată pentru data de 10 aprilie.

Pe lista de achiziții se află următoarele produse: vopsele, lacuri, cherestea, produse de prindere, accesorii, instalații sanitare, truse de prim ajutor, precum și umbrele și șezlonguri. Numai pentru umbrele și șezlonguri este prevăzută suma de peste 50.000 de lei. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia și-au propus ca noul sezon să fie deschis începând cu data de 1 iunie. În cadrul centrului sunt disponibile an de an 240 de șezlonguri.

Bazinele cu apă minerală au valoare terapeutică prin conţinutul bogat în sulf, clor, brom şi iod. Bazinul 1 are o suprafață de 26 m², dar, cu toate că e mic, acesta este important prin stratul gros de nămol terapeutic, ce se foloseşte la tratarea bolilor reumatismale. Bazinul 2 are o suprafaţă de 550 m² ; mineralizaţia totală a apei este cuprinsă între 34950-53560 mg/l. Şi la acest bazin este important nămolul terapeutic ce se formează anual. Bazinul 3, cu o suprafaţă de 800 m², beneficiază de un aport de apă minerală de la un foraj alăturat. Mineralizaţia totală este în jurul valorii de 44520 mg/l. Bazinul 4, cu suprafaţă de 3000 m² , are adâncimi de 2-2,5 m, mineralizaţie totală de 44500 mg/l.

Principalele afecţiuni care pot fi tratate în zona de agrement Săcelu sunt: afecţiuni ale aparatului locomotor; afecţiuni neurologice periferice; afecţiuni ale sistemului nervos central; afecţiuni ale aparatului respirator; afecţiuni digestive, hepato-biliare şi renale.