Burse de 1000 de euro, oferite unor elevi din Gorj

Burse de excelență și invitații de VIP la Concertul Stradivarius pentru elevii merituoși. Actiunea aparține Clubului Rotary din Târgu Jiu care, în felul acesta, premiază rezultatele extraordinare la învățătură.

“Cu multă bucurie, anunțăm publicului iubitor de muzică clasică, concertul susținut de violonistul Alexandru Tomescu, pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, alături de pianista Adela Liculescu, în data de 6 iulie ora 20.00, în Parcul Coloanei fără Sfârșit din Târgu Jiu.

Turneul Internațional Stradivarius, ajuns în acest an la a XVIa ediție, denumit „IN THE MOOD FOR LOVE”- este o invitație adresată publicului la Meditație, Reflecție și Iubire. O conexiune în armonie de sunete între vioară și pian, între muzica marilor compozitori universali și naționali, adusă în fața publicului de Violonistul Alexandru Tomescu și a lui Vioară Stradivarius Elder-Voicu, acompaniat de pianista Adela Liculescu.

Cu ocazia acestui eveniment Clubul Rotary din Târgu Jiu va acorda trei Burse de Excelență în valoare de 1000 EURO fiecare celor trei tineri ce au câștigat competiția organizată în luna mai:

Mihai-Alexandru Bratu – Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu

Luca Abdulhadi – Liceul Teoretic Novaci

Sbora David Ioan – Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu

Pentru a răsplăti eforturile depuse de proaspeții absolvenți ai examenului de Bacalaureat, Clubul Rotary oferă 100 de invitații VIP, primilor 100 de elevi cu mediile cele mai mari de absolvire.

Rugăm absolvenții care au reușit să ocupe o poziție de top la acest examen să ne contacteze la adresa ssghimisi@gmail.com pentru a intra în posesia invitației”, transmit oficialii Clubului.

Spectacolul este organizat de Clubul Rotary din Târgu Jiu împreună cu Asociația pentru Democrație Educație Respect în cadrul Programului Târgu Jiu Capitala Tineretului din România-2023 cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a numeroși parteneri și sponsori.