Condamnat la peste 11 ani de închisoare după înjunghierea din cartierul 9 Mai

Ionuț Alin Enășel, tânărul din cartierul Nicolae Titulescu din Târgu Jiu, care, la începutul acestui an, și-a înjunghiat un amic în spate cu un cuțit, a fost condamnat de Tribunalul Gorj la o pedeapsă de peste 11 ani, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor.

La pedeapsa inițială au fost adăugate și condamnări anterioare: „Contopeşte pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată în cauză cu pedepsele menţionate în paragraful al patrulea şi aplică pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, la care adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea, rezultând pedeapsa de 11 ani 2 luni şi 10 zile închisoare, pe care inculpatul o va executa în condiţiile art. 60 Cod penal. În baza art. 45 alin. 1, 3 lit. a Cod penal, alături de pedeapsa principală aplică inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, pentru o perioadă de 5 ani, ce se va executa potrivit art. 68 Cod penal“, a stabilit instanța de judecată a Tribunalului Gorj.

A comis și alte fapte asemănătoare

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată.

Ionuț Alin Enășel are vârsta de 21 de ani, iar victima sa are 28 de ani. Făptașul are la activ mai multe fapte asemănătoare. Acesta locuia cu bunica într-o garsonieră, după ce mama acestuia a decedat, cu puțin timp înainte de comiterea ultimei fapte.