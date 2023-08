Continuă lucrările de salvare a monumentului Cula Crăsnaru

Continuă lucrările de restaurare a Culei Crăsnaru, din localitatea Groșerea, comuna Aninoasa, de către voluntarii Asociației „Ambulanța pentru Monumente“. Este nevoie, în continuare, de sprijin material pentru salvarea acestui monument istoric.

„Suntem deja în a treia săptămână de intervenție la Cula Crasnaru din Groserea (Gorj) și suntem bucuroși că lucrările merg foarte bine.

Am cioplit, am zidit… am facut și bătături în palme, ne-am bronzat pe șantier, ne-am și distrat în timpul liber… Am cunoscut oameni frumoși care ne-au sărit în ajutor.

Cu toate acestea, încă mai este nevoie de ajutor financiar pentru a salva Cula Crasnaru din Groșerea“, au transmis reprezentanții Ambulanței pentru Monumente.

Monumentul a fost construit în secolul XVIII de către Cocoș Crăsnaru și refăcut la 1801, după un atac al turcilor, de Barbu Cocoș, fiul ctitorului, strămoșul pe linie feminină al Crăsnarilor din secolele XIX-XX, foști proprietari ai culei.

Cula a găzduit un muzeu

O legendă locală povestește despre o trecătoare secretă ce permitea proprietarilor să poată fugi din fața atacurilor. După 1951, cula a fost naționalizată, fiind folosită de Sfatul popular local. Clădirea a fost restaurată între anii 1960-1970, au fost refăcute vechile metereze, multe dintre ele transformate în ferestre, după planurile arhitectului Iancu Atanasescu, iar în interior s-a amenajat un muzeu etnografic, care a funcționat până în 1990.



Cula din cărămidă, cu ziduri groase, are forma unui turn și este compusă din parter plus două etaje. O scară interioară face legătura între cele două etaje superioare și cerdacul aflat pe fațada către râul Gilort. La ultimul etaj, întâlnim un balcon din lemn cu rol de apărare. Acoperișul culei este din șindrilă.

Astăzi, cula, al cărui ultim proprietar a decedat, este părăsită și se află într-o stare de degradare continuă.