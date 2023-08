Femeia venită la spital pentru hernie, dar a născut și o fetiță, s-a externat

Femeia de 35 de ani, din Tismana, care a născut o fetiță, deși venise la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu cu o hernie, a fost externată din spital împreună cu bebelușul.

„Mama din Tismana și fiica ei au fost externate astăzi, starea lor de sănătate fiind foarte bună. La plecare, femeia a transmis mulțumiri personalului Secției Neonatologie, care a avut grijă de fiica sa. Medicii și asistentele au îndrăgit-o pe micuță și au promis că vor păstra legătura cu mama, pentru a fi la curent cu evoluția copilei“, a transmis Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

„Nu am știut că sunt însărcinată“

Femeia a povestit că nu a știut că este însărcinată, pentru că a avut menstruație și lua anticoncepționale. În plus, aceasta a avut o viață normală și a muncit în ferma mănăstirii Tismana, la îngrijirea animalelor și la grădină.

„Nu am știut că sunt însărcinată. Am avut menstruație până luna trecută. Am luat anticoncepționale. Nu mi le-a prescris medicul.

Am ajuns la spital pentru că aveam o gâlcă la buric, ca să văd dacă este de operat sau nu. Am venit și am fost internată, domnul doctor a spus că infiltrația este foarte mare și am rămas internată. M-am trezit din anestezie mi s-a spus că am o fetiță. Eu am spus că am două fetițe, pentru că nu înțelegeam. Mi s-a spus că am născut o fetiță. Am rămas blocată. Nu realizam cum să am o fetiță, când am două acasă. M-am bucurat apoi“.

Sarcina a fost descoperită pe masa de operație

Femeia a venit la spital pe data de 19 august și medicii susțin că suferea de hernie.

„S-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe în data de 19.08.2023, cu dureri abdominale și prezența unei eventrații abdominale post operatorie supraombilicală strangulată, care a fost parțial redusă în urma manevrelor de taxis (manevre de presiune cu ajutorul mâinii, efectuate în scopul reducerii unei hernii strangulate) efectuate de medic.

Medicul chirug de gardă a decis internarea pacientei pentru supraveghere, căci exista riscul ca eventrația să se restranguleze, ceea ce s-a și întâmplat. Menționăm faptul că, în timpul anamnezei, pacienta a afirmat că nu este însărcinată, că a avut menstruație și se află sub tratament cu anticoncepționale. De asemenea, aceasta a declarat pe proprie răspundere că nu este însărcinată și la Laboratorul de Imagistică Medicală, înainte să i se facă raze pulmonare“, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Abia pe masa de operație, medicii și-au dat seama că femeia este însărcinată. „În data de 22 august 2023, în timpul vizitei medicale, medicul chirurg a constatat că pacienta are nevoie de intervenție chirurgicală (eventrație strangulată) și au fost demarate pregătirile pentru operație.

Intraoperator s-a constatat prezența eventrației strangulate cu intestin afectat, cu epiplon în sac de eventrație, dar și un uter mărit ca volum ca urmare a unei sarcini. În acel moment, medicul chirurg a solicitat prezența în sala de operație a colegilor de la Secțiile Obstetrică Ginecologie și Neonatologie.

După intervenția medicilor obstreticieni, s-a continuat intervenția chirurgicală și pentru rezolvarea eventrației“, a mai transmis conducerea Spitalului.