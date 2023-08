Gorjeanul care a omorât o familie de 4 spanioli vrea să fie judecat pentru „ucidere din culpă”! Instanța a menținut „omorul calificat”

Procesul în care gorjeanul Ion Sporici, de 63 de ani, a fost trimis în judecată pentru accidentul din 4 decembrie 2022, de la Hula Bradului, în urma căruia patru victime au decedat, este pe rol. Inculpatul a solicitat, la termenul de la finalul lunii trecute, schimbarea încadrării juridice a faptei în „ucidere din culpă”, dar instanța a menținut fapta de „omor calificat”. Din rechizitoriu se demonstrează clar că șoferul vinovat era extrem de obosit la volan și, mai mult, în încercarea de a sta treaz, dădea cu capul de tetieră, deschidea geamul, punea muzică la maxim și cânta în gura mare. Sporici a fost arestat preventiv. Organele uneia dintre victime au fost donate, cu acceptul rudelor.

Victimele accidentului, care s-a produs pe șoseaua ce leagă Sibiul de Brașov, au fost patru membri ai unei familii din Spania. Procesul accidentului este pe rol, iar recent cererea inculpatului de încadrare mai ușoară a faptelor sale a fost respinsă de instanță. Judecătorul a luat în calcul faptul că inculpatul era extrem de obosit la volan, conducea agresiv și total imprudent. Ion Sporici se afla, pe 4 decembrie, la volanul unui BMW seria 5 și conducea cu o viteză de 128 km/h, într-o zonă cu limită de 50. Asta în timp ce Dacia condusă din sens opus (cea în care se afla familia de spanioli) rula cu 40 de km/h. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, șoferul gorjean, vinovat de accidentul produs anul trecut, venea din Germania și a condus continuu, fără timp de odihnă, cel puțin o zi și jumătate, înainte de a provoca accidentul mortal. Potrivit propriilor declarații, pentru a sta treaz, dădea de mai multe ori cu capul de tetieră. Deși starea accentuată de oboseală l-a dus pe Sporici chiar și în situația de a ațipi la volan și de a lovi un parapet, cu câteva ore înainte de accidentul de pe Hula Bradului, șoferul vinovat nu s-a gândit să se oprească pentru a se odihni, relatează procurorii care au anchetat cazul. Aceștia arată că incidentul de dinaintea tragediei „i-a surescitat comportamentul, acesta intrând într-o stare de transă, de conștiență modificată”.

„Dacă mă lua somnul, simțeam și mă controlam. Dădeam cu capul de tetieră, sau deschideam geamul, sau dădeam muzica la maxim și fredonam. De asemenea, aveam o mantră pe care o fredonam și care consideram că mă ajută, mă protejează și mă duce în siguranță până la destinație,”, a declarat inculpatul pe 7 decembrie 2022, la trei zile de la tragedie.

Traseul

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în data de 2 decembrie 2022, în jurul orei 14:00, inculpatul s-a urcat la volanul BMW-ului său, din localitatea Birkenau, unde lucra ca îngrijitor pentru bătrâni și a condus până în localitatea Furth, unde s-a întâlnit cu un prieten. În declarația dată de Sporici, din data de 7 decembrie 2022, acesta a susținut că distanța dintre cele două localități, de aproximativ 220 km, a parcurs-o în aproximativ patru ore și treizeci de minute, întrucât nu cunoștea drumul și a făcut diverse ocoliri. Inculpatul și-a petrecut acolo noaptea, iar în data de 3 decembrie 2022, în jurul orei 10.00, a pornit din localitatea Furth înspre România. În țară îl aștepta iubita sa, cu care urma să se căsătorească. După ce a pornit la ora 10 din localitatea Furth, a condus până în jurul orei 17.00, când a vrut să se oprească la un hotel, înainte de Budapesta, să mânânce și să se odihnească. Cum însă că nu a găsit loc de cazare, a încercat să doarmă în autoturism. Potrivit declarațiilor sale, nu a reușit să doarmă din cauza frigului decât o oră, între 02 și 03 noaptea, după care a pornit din nou la drum. Pentru că nu cunoștea drumul, în Ungaria s-a rătăcit, dar într-un final, cu ajutorul altor șoferi, s-a îndreptat spre localitatea Szeged. „După ce a reușit să înțeleagă traseul pe care urma să se deplaseze, acesta a pornit din nou la drum, dar fiind «rău de somn», după cum el a menționat, a început să facă diverse gesturi care să-l ajute să stea treaz, respectiv să urle, să pornească radioul, să deschidă geamul, sau să se maseze la picior din cauza amorțelii. Deși se afla într-o stare avansată de oboseală și era să fie implicat în diverse evenimente în trafic, aspecte care reies atât din discuțiile pe care le purta prin intermediul aplicației whats’app, cât și din declarația de suspect, a continuat să conducă pe autostradă unde, din cauza oboselii, a ațipit la volan și a intrat într-un parapet, ocazie cu care a oprit pentru a-și verificat mașina și avariile produse,” scriu procurorii.

Înregistrări audio șocante!

În rechizitoriul procurorilor apar și transcrierile mai multor înregistrări audio, cu convorbirile prin intermediul WhatsApp între șofer și iubita lui, pe parcursul drumului din Germania și până la momentul accidentului mortal de la Hula Bradului. „Vai ce sperietoare am tras acuma, ce sperietură am tras, … eu o pusesem pe pilot automat și eram pe prima bandă, că nici unu’ nu mergea cu 130 cu cât am mers eu, și aaa, liniștit, gata zic, numai așa merg,…… frateee, în ultimă instanță nu l-am bușit pe ăla din fața mea pentru că se îngusta strada la mine, și… deci sunt lucrări în față sau ceva, știi, și ăștia erau, cum să zic, aproape unul de altul, nu aveam unde să mă bag, cu chiu cu vai am găsit locul ăsta, dar am frânat la mustață să nu intru în curu’ lu’ ăla din fața mea. Ce sperietură am tras, băga-mi-aș……… e a doua oară când pățesc chestia asta, … odată tot așa, băgam în ea vreo 200 și ceva, și eu… dacă n-am circulat mult, știi, nu mi-am dat seama că se îngustează drumul, și n-am…. băi tot așa, la milimetru n-am intrat în curul unui tir. … acuma mă opresc să vedem ce daune am făcut la mașină că….. după cum ți-am zis, oboseala își spune cuvântul, am ațipit de multe ori, și Dumnezeu m-a ţinut în braţe de fiecare dată, dar până la urmă tot am lovit parapetul, și vreau să văd dacă…, ce am făcut la mașină… Am scăpat foarte ieftin iubire, doar două mici dâre așa, ca și cum două zgârieturi mici, doamneeee… doamneeeee…. dar nu spun ce sperietură am tras, îți dai seama că…., să te vezi că…. pac, te deviază parapetul, știi, și auzi zgomotul cum …așa… ăăă…. sperietură, mie până acum nu mi s-a mai întâmplat să am senzația asta, că gata am adormit și m-am dus…… în parapet…. știi. Dar am scăpat ușor, gata, de aici încolo o să urlu în mașină, dau drumul la geam din când în când, sper…, sper să ajung, da, oboseala e foarte, foarte mare.”

Patru membri ai unei familii din Grand Canaria – Spania, morți în accident

Cei doi soți și fiicele lor de 21 și de 15 ani, din mașina lovită frontal de mașina gorjeanului Ion Sporici, au murit în accidentul provocat de gorjean, pe 4 decembrie. José și María del Carmen ajunseseră în Sibiu pentru a o vizita pe fiica lor, Alicia, în vârstă de 21 de ani, care se afla la un curs Erasmus. Alături de ei a călătorit și Cristina, fiica de 15 ani a cuplului. Alicia del Carmen era studentă în anul IV la Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) și se afla la Universitatea din Sibiu, în cadrul programului Erasmus. Accidentul a avut loc pe drumul național DN1, în zona împădurită de pe Hula Bradului, dintre Sibiu și Avrig, când autoturismul gorjeanului a intrat pe contrasens, în ciuda faptului că exista linie dublă continuă. Dacia Logan, închiriată de familia de spanioli, era condusă de Alicia, care nu a putut evita impactul frontal și ciocnirea, apoi, de zidul de beton de la marginea șoselei. De asemenea, un alt autoturism, care circula în spatele lor, nu a putut frâna la timp și a lovit și el în mașina în care se afla familia spaniolă. Echipajele medicale care au intervenit au confirmat la fața locului decesul lui José și al Maríei del Carmen. Personalul medical a reușit să o transporte pe studentă la spital în viață, dar, în cele din urmă, a fost confirmat decesul acesteia din cauza gravității rănilor suferite. Și sora acesteia a murit mai apoi, tot la spital, iar rudele au decis să îi doneze organele. Ion Sporici, care conducea autoturismul BMW și a intrat pe banda din sens opus, producând accidentul, a fost și el rănit și internat în spital, dar a fost externat după câteva zile.