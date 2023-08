Maistru de la Cariera Roșiuța, acuzat de abuzuri repetate la adresa unor angajate din producție! Salariatul CEO, băgat în Comisia de Disciplină

Paul Amza, maistru la Cariera Roșiuța, va ajunge, în aceste zile, în fața Comisiei de Disciplină a unității miniere, dispuse prin decizie a directorului EMC Motru. Asta, după ce un referat depus de una dintre salariate la adresa maistrului, a ajuns la conducerea unității. Femeia ar relata, în cuprinsul documentului, comportamentul inadecvat al șefului la adresa sa, completat cu un limbaj la fel de nepotrivit și cu gesturi similare. Salariații unității vorbesc despre o tentativă de viol, dar și despre alte două fapte similare petrecute anterior cu alte salariate. În schimb, conducerea EMC vorbește doar de un limbaj nepotrivit, în timp ce despre tentativa de viol confirmă că a auzit „pe la colțuri”.

* Trei salariate, victimele maistrului!

* Toate trei angajatele sunt salariate venite la Roșiuța în ultimul val

*Propunere de retrogradare pentru maistrul „gigolo”

*Directorul David: Dacă se confirmă vom anunța poliția!

*Roșca, liderul „suprem” de sindicat, e la mare! Anunțat de incident a transmis că nu are timp de prostii…

Maistrul Paul Amza este din Motru și are 49 de ani. Salariatul Carierei Roșiuța este la un pas să își piardă funcția, urmare a comportamentului său inadecvat la adresa noilor salariate ale unității miniere. Potrivit angajaților carierei, Amza este propus pentru retrogradare în postul de mașinist necalificat. Și totul i se trage de la un incident petrecut săptămâna trecută, care este discutat în toată unitatea minieră. Chiar directorul EMC Motru, Constantin David, susține că a auzit asta „pe la colțuri”, dar a luat măsuri numai în baza acelui referat.

„Amza a încercat, săptămâna trecută, să intre cu forța peste o femeie în cabină bruscând-o. Noroc că trecea mecanicul de revizie prin zonă, i-a auzit țipetele și a intervenit”, a declarat unul dintre salariații carierei CE Oltenia.

Angajații unității au încercat să îi spună lui Nelu Roșca, liderul de sindicat, cele petrecute, respectivul fiind cu FNME pe litoral. In loc ca Roșca să asculte și să ia măsuri, a transmis să fie lăsat în pace și să nu fie deranjat cu toate „rahaturile”.

Salariata are mesajele maistrului!

Cert este că între cei doi salariați există și mesaje pe telefon, unele de amenințare spun colegii femeii care a reclamat cele petrecute. Aceasta s-ar fi dus cu telefonul la conducerea unității și a prezentat dovada.

Contactat telefonic, directorul EMC Motru, Constantin David, a confirmat că salariatul respectiv este în comisia de disciplină. Directorul a încercat să spună, în schimb, că faptele nu ar fi atât de grave, că ar fi vorba doar despre un limbaj cu tentă sexuală nu și o agresiune sau o tentativă de viol. Întrebat ,însă, dacă doar pentru „vorbe” un salariat ajunge în comisia de disciplină, directorul David a negat asta.

,,Este adevarat. S-a constituit o comisie de disciplină la nivelul unității pentru acest salariat. Asta, pentru că acesta ar fi fost implicat în niște discuții legate de … chestii. Nu pot spune că cu tentă sexuală… Se vor lua declarații de la oameni. Vom înainta, însă, concluziile către conducerea CEO. Vor fi analize serioase. Daca se confirmă, este grav, vom anunța poliția”, a declarat directorul Constantin David.

Referat făcut de șeful de secție!

Directorul EMC confirmă nu doar plângerea femeii, ci și referatul șefului de secție la adresa comportamentului maistrului Amza.

„Am un referat făcut de șeful secției, am dat o decizie de cercetare pentru limbaj indecent la adresa unei salariate. Săptămâna aceasta, comisia se va întruni și vom propune mai departe. Daca se impune, vom sesiza, clar, poliția. Am auzit discuții de genul pe la colțuri, de asta am și întrunit comisia de disciplină. Nu este vorba despre viol, din câte știu, dar vom vedea pe parcursul anchetei”, a completat șeful EMC.

Deși am încercat sa vorbim cu salariata implicată, până în prezent nu am reușit să avem un dialog cu aceasta, dar promitem o continuare a acestei investigații. Nici de maistrul Amza nu am dat, deși i-am lăsat un mesaj în acest sens, sa ne contacteze pentru un punct de vedere.