Companii din țară și din străinătate, interesate de construirea parcurilor fotovoltaice de la CEO

Mai multe companii din țară și din străinătate sunt interesate de licitația pentru construirea și operarea parcurilor fotovoltaice din Oltenia ale OMV Petrom și CEO, conform economica.net.

Societatea Parc Fotovoltaic Rovinari Est, deținută în proporții egale de OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia, a primit nu mai puțin de opt oferte la licitația pentru construcția celor patru parcuri fotovoltaice, stabilită prin progranul de restructurare a CE Oltenia, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Contractul se referă la “proiectarea, achiziția, realizarea, punerea în functiune, operarea timp de trei ani și transferul de parcuri fotovoltaice pe depozitele de zgură si cenușă aferente sucursalelor energetice și pe haldele din cadrul sucursalei miniere”. Este vorba despre patru parcuri, fiecăruia dintre ele fiindu-i atribuit un număr de lot: Ișalnița de 85 MWp (lot 1), Rovinari Est de 110 MWp (lot 2), Tismana 1 de 128,3 MWp (lot 3) și Tismana 2 de 131,67 MWp (lot 4). Valoarea estimată a contractului este de 374 de milioane de euro. 70% din investiție este finanțată din Fondul pentru Modernizare al UE. Potrivit datelor din SEAP, au fost depuse opt oferte din partea unor firme sau consorții, din România, Tucia, SUA și China, pentru construirea și operarea acestor parcuri. Iată-le: „Ofertant unic : Girisim Elektrik San. Taah. ve Tic. A.S. (Girisim Elektrik A.S.),Loturile:2, 3, 4, 1. Girisim Elektrik este o companie din Turcia, care, potrivit propriei descrieri, are peste 1.000 de angajați și 140 de ingineri și este unul dintre principalii contractori EPC din Turcia pentru lucrări electrice. Pentru acest proiect, are ca subcontractori firmele românești Energobit și Campeador Ofertant unic: AMERESSCO SUNEL ENERGY AE, Loturile:1, 3, 2, 4. Ameresco este o companie americană fondată în 2000, “un integrator de vârf în domeniul tehnologiilor ecologice și un dezvoltator, proprietar și operator de active de energie regenerabilă”, cu sediul în Massachusets. Sunel este un dezvoltator EPC înființat în 2006 în Grecia, care a implementat până acum proiecte de peste 1.000 MWp și care în prezent construiește proiecte în Grecia, Cipru, Danemarca, Spania, Regatul Unit, Malawi și Chile, cu o capacitate totală de peste 400 MWp. Primăvara trecută, cele două companii au anunțat o alianță strategică pentru a construi proiecte de 1.500 MWp în UK, Grecia, Italia, Spania și România. Ofertant unic : Electrogrup, Loturile:1, 2, 3, 4,. Electrogrup este o companie de construcții de infrastructură energetică și construcții civile românească, parte a grupului E-Infra, controlat de cunoscutul om de afaceri român Teofil Mureșan. În acest proiect, are ca subcontractori alte două companii locale foarte cunoscute, Energobit și CIZ Gaz. Asociere : Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Company Limited (Leader),Shanghai Electric UK Company Limited,Loturile:1, 2, 3, 4. Este o mare companie chineză, un conglomerat cu circa 75.000 de angajați, pe lista Fortune cu cele mai mari 500 de companii chineze. Are ca subcontractor o firmă specializată în domeniul infrastructurii energetice din Brașov, Electroconstrucția Elecon. Asociere : ACTUAL CONNECT S.R.L. (Leader), GLOBAL TECHNICAL SERVICES, TARR CONST, GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS,GENERAL SECURITY,SC ALPIN SUN SRL,BIT INVEST,Loturile:1, 2, 3, 4 . Actual Connect, liderul asocierii, este o firmă antreprenorială românească, iar toți ceilalți ofertanți sunt tot business-uri locale, cu experiență în fotovoltaice. Asociere : MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTION (Leader), ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA, Romelectro, COMAL SpA, Loturile:2, 1, 3, 4. Multigrup Activ Distribution SRL, liderul consorțiului, este un business românesc de distribuție și transport de materiale de construcții, care a preluat de fapt și circa 40% din acțiunile cunoscutei firme Romelectro, acum în insolvență. Comal este un dezvoltator de parcui fotovoltaica din Italia, cu 30 de proiecte finalizate în Italia și Africa de Sud, cu o capacitate totală de 600 MWp. Asociere : Enevo Group (Leader),LONGI Solar Technologie,Loturile:1, 2, 3, 4. Enevo este o companie românească de inginerie electrică şi sisteme de automatizare pentru sectorul energetic (inclusiv proiecte de instalații fotovoltaice, iar firma chineză LONGI este cel mai mare producător de panouri fotovoltaice din lume, la ora actuală. Și aici apare ca subcontractant cunsocutul grup local de specializat în echipamente, instalații și servicii pentru industria energetică Energobit. Asociere: Restart Energy One (Leader),Solar Steelconstruction LLC, AE Alternative Energy, ENERGOMONTAJ, Loturile:1. Restart Energy este un business local controlat de omul de afaceri timișorean Armand Domuta, care a început cu furnizare de energie și acum construiește sisteme fotovoltaice industriale. Solar Steelconstruction LLC este o companie ucraineană specializată inclusiv în construcția de parcuri fotovoltaice cu peste 3.000 MWp instalați. AE Alternatice Energy, mai cunoscută ca AE Solar, este un producător mare german de panouri fotovoltaice, iar Energomontaj este o companie românească specializată în lucrări de montaj pentru centrale electrice. De menționat că printre subcontractanți sunt și cunoscutele Adrem Engineering și Tractebel Engineering”, menționează economica.net.