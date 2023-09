Noua generatie Hyundai KONA. Trei versiuni de propulsie, posibilitati nelimitate.

Cea de-a doua generatie Hyundai KONA ofera una dintre cele mai variate game de sisteme de propulsie din segmentul B-SUV. Clientii pot opta pentru varianta 100% electrica (EV), hibrida (HEV) sau termica (ICE). Toate acestea la pachet cu designul futurist, tehnologiile inteligente si interiorul spatios.

Procesul de dezvoltare a noului KONA a inceput cu designul variantei EV, o abordare neconventionala care reflecta strategia accelerata de electrificare a producatorului. Bara de protectie fata se remarca printr-un ornament tridimensional, dar si prin bandourile negre pentru pasajele rotilor, grila fiind inlocuita de un scut de protectie (versiunile ICE/ HEV). KONA EV se diferentiaza prin Pixelated Seamless Horizon Lamp, fiind primul model Hyundai care utilizeaza aceasta noua tehnologie.

Comparativ cu generatia anterioara, noul KONA ofera un interior mai spatios, datorita ampatamentului mai mare cu 60 mm (spatiul pentru picioare extins cu 77 mm, respectiv cu 11 mm pentru cap). In spate, spatiul pentru umeri este de 1.402 mm (cel mai mare din clasa sa). In plus, consola centrala – care utilizeaza tehnologia shift-by-wire – este acum pozitionata in spatele volanului, asigurand astfel mai mult spatiu pentru obiectele personale. KONA ofera un volum de incarcare de pana la 407 litri pentru versiunile ICE/ HEV, respectiv de 466 de litri pentru varianta EV.

Noul KONA pune la dispozitia clientilor tehnologii si echipamente de siguranta care asigura o experienta la bord sigura, conectata si confortabila. Printre noile sisteme disponibile se numara: cele doua ecrane panoramice de 12,3 inchi; actualizari Over-the-Air (OTA); Connected Car Navigation Cockpit (ccNC); BCA (Blind spot collision, avoidance assist), BCW (Blind collision warning), RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist).

Noul KONA este disponibil cu motor pe benzina T-GDi de 1,0 litri (120 CP) sau GDi de 1,6 litri (144 CP) – versiunea hibrida. In plus, pentru varianta EV, clientii pot alege intre doua optiuni pentru baterie – 48,4 kWh si 65,4 kWh, care ofera o autonomie de pana la 514 km (conform WLTP; varianta cu baterie de 65,4 kWh).Descopera noua generatie Hyundai KONA in showroomul Inidan Auto – str. Narciselor nr. 28, Targu Jiu si pe www.inidanauto.ro