Un sindicalist ar pleca imediat din CEO, cu venit de completare

Unul dintre liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia (CEO) ar pleca imediat din companie, cu venit de completare.

În cazul în care colosul energetic ar aproba concedieri colective, vicepreședintele Sindicatului „Energia” din cadrul Sucursalei Electrocentrale de la Rovinari, a declarat că ar accepta să plece din companie și să fie păstrați tinerii. Este vorba de cei 1.800 de mineri încadrați pe perioadă determinată.

„Nu încape discuție să nu plec din companie cu venit de completare, dacă se vor decide disponibilizări colective. N-o să plece oamenii tineri. Eu am 50 de ani și pensionarea este la 52. Poate și mai devreme în cazul meu, pentru că am 20 de ani de minerit și 10 de termocentrală. Nu or să plece oamenii de 30 de ani și să rămânem noi, de 50 de ani. Eu aș fi primul care ar pleca. Nici nu mai am mult până la pensionare. Așa trebuie să gândim toți. Trebuie să fie păstrați tinerii”, a declarat Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului „Energia” Rovinari.