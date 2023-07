O nouă creșă în municipiul Târgu Jiu

O nouă creșă va funcționa, din toamna acestui an, în municipiul Târgu-Jiu. Creșa „Sf. Ecaterina” a fost înființată în acest an de către Fundația Națională Pentru Copii și Tineret „Ecaterina Teodoroiu”, care se află sub patronajul Mitropoliei Olteniei. Creșa își deschide porțile în data de 4 septembrie 2023.

Copiii vor beneficia de Ateliere de limbi străine (limba engleză/ limba franceză), cu scopul de a dezvolta aptitudinile copiilor și a descoperi înclinațiile fiecăruia. În fiecare zi, o educatoare va prezenta o povestioară educativă, antrenându-i pe copii în formularea de propoziții scurte și idei pe baza textului. Activitățile din cadrul creșei urmăresc formarea și consolidarea unor obișnuințe igienice prin mijloace instructiv-educative și îmbunătățirea comportamentului profilactic al copilului și familiei, în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

„Activitățile din creșa noastră au la bază jocul“

„Ne dorim, prin activitățile desfășurate și echipa noastră de oameni calificați, să aducem un suflu nou și la standarde europene învățământului antepreșcolar gorjean. Copiii vor avea parte de activități instructiv-educative, bazate pe metode interactive de învățare, care sunt atractive, creează deprinderi, facilitează învățarea în ritm propriu, stimulează cooperarea. Cadrele didactice specializate vor prezenta copilului materiale într-o formă clară, accesibilă vârstei lor și îi vor învăța să respecte reguli. Activitățile din creșa noastră au la bază jocul, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor: jocul liber, unde fiecare copil face ceea ce îi place, jocul ritmic, în care intervine educatoarea și antrenează copilul în activități diverse (muzică, educație fizică, educarea limbajului, cunoașterea mediului și activități matematice) și jocul pe roluri, unde rolul este ales de educatoare sau chiar de copil”, a spus Pr. Gheorghe Gomoi.