VIDEO Momente speciale oferite de levii Liceului Teologic Târgu-Jiu și cursanții Școlii Populare de Artă de Mica Unire

Elevii Liceului Teologic Târgu-Jiu și cursanții Școlii Populare de Artă „Constantin Brâncuși“, sub coordonarea profesorului și interpretei de muzică populară și religioasă Angelica Mirea, au prezentat o serie de momente speciale cu ocazia Unirii Principatelor Unite. „Activitățile au constat atât în interpretarea de cântece patriotice, cât și recitarea unor poezii patriotice, iar, la final, a fost jucată și cântată Hora Unirii“, a spus Angelica Mirea.



Aceasta spune că elevii pe care îi pregătește au participat la multe concursuri și mereu au reușit să câștige premii importante: „Am ales aceasta frumoasă profesie din dorința de a păstra și de a duce mai departe tradițiile noastre strămoșești, transmițându-le și noii generații. Pe lângă activitățile desfășurate, am participat cu elevii și la numeroase concursuri si am obținut rezultate deosebite. De-a lungul anilor, elevii pe care i-am pregătit au obținut premii importante, clasându-se aproape de fiecare dată, în fruntea clasamentului. Atât timp cât am făcut și fac cu multă pasiune, dăruire și dragoste tot ceea ce am făcut pentru acești minunați copii, nici rezultatele nu au întârziat să apară“, a mai adăugat Angelica Mirea.

O serie de melodii cu temă religioasă au avut mare succes în mediul online.

„Are foarte multe vizualizări și a «prins» foarte bine la public. De asemenea și melodiile «Blândul păstor» și «Ridica-voi ochii mei la ceruri» au fost primite foarte bine. Întotdeauna L-am simțit aproape pe Dumnezeu, așa încât, am simțit dorința și nevoia de a-I mulțumi prin harul, talantul cu care m-a înzestrat-vocea!“