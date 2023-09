Vîlceanu: „Multe județe nu vor avea niciun parlamentar PNL, inclusiv Gorjul”

Deputatul Dan Vîlceanu susține că liberalii riscă să piardă actualele mandate de parlamentari. Liberalul este convins că în județele mici, PNL nu va prinde niciun loc de parlamentar la viitoarele alegeri, cele din 2024. Pe această poziție se află si Gorjul.

„Nu mă interesează de Ciucă și Bode, dar partidul se află într-un proces de impostură. Suntem în scădere, suntem sub ce am luat la alegerile trecute. Un PNL care va avea 15% la următoarele alegeri, înseamnă că multe județe nu vor avea niciun parlamentar PNL, inclusiv Gorjul, fiind un județ mic, este posibil să nu ajungă numeni in Parlament. Mandatul se distribuie pe număr de voturi, nu pe procente. Sunt colegi care negociază cu PSD. Primarii discută fonduri dar la nivel național nu înțeleg aceste negocieri”, transmite Dan Vîlceanu.

În ceea ce privește situația de la Gorj, Vîlceanu susține că Ion Iordache va deconta scorul viitoarelor alegeri.

„La PNL Gorj lucrurile sunt clare. Când sunt ședințe mă duc, chiar și neinvitat, votez conform gandirii mele. Nu pot influenta ceea ce actuală conducere își propune. Eu am acceptat multe lucruri, doar să îi țin împreună, acum atitudinea e luati-l pe Romanescu. Nu imi convine dar asta e! Ion Iordache, nu mă interesează! E președinte, vedem la alegeri dacă măsurile luate sunt bune. Sunt colegi care sunt de acord cu mine, ei au încercat să îl convingă pe Iordache că decizia cu privire la Marcel Romanescu nu e bună”, a mai transmis fostul lider PNL Gorj la Radio Infinit.