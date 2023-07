Medic nou la secția de Gastroenterologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu

Un nou specialist se alătură echipei medicale din cadrul Secției Gastroenterologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Dr. Ionuț Alexandru Vătau, medic specialist Gastroenterologie și Hepatologie, și-a început activitatea curentă în cadrul Secției Gastroenterologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, la începutul acestei săptămâni. Medicul activează în linia de gardă a acestei secții din luna martie a acestui an și este foarte apreciat de pacienți.

Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” Timișoara, generația 2011-2017, a fost încadrat la Spitalul „Sfântul Ștefan” Rovinari ca medic rezident și s-a pregătit în Timișoara, la Centrul Universitar Timișoara la Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” în perioada 2018-2022.

„A devenit medic specialist în ianuarie 2023 și a început activitatea la Spitalul „Sfântul Ștefan” Rovinari, de acolo transferându-se la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Dr. Alex Vătau este dedicat complet pacienților săi, oferind o atenție deosebită fiecărui caz în parte, iar abordarea sa empatică și abilitățile sale îl ajută să ofere cele mai bune soluții de tratament, adaptate nevoilor individuale ale fiecărui pacient. Experiența acumulată și profesionalismul său îl recomandă ca un medic de încredere.

Dr. Vătau are competențe în Ecografie abdominală și Endoscopie digestivă nivel I (endoscopie digestivă superioară și inferioară diagnostică, polipectomiile și hemostază endoscopică), Ultrasonografie abominală; Fibroscan.

De asemenea, Dr. Vătau este membru în următoarelșe societăți științifice: Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie (SRGH), Societatea Română de Endoscopie Digestivă (SRED), Societatea Română de Ultrasonografie în Medicina şi Biologie (SRUMB).

Este o persoană comunicativă care manifestă spirit de echipă, calități dobândite în urma organizării de workshop-uri în perioada studenției și a rezidențiatului. Tot atunci a făcut parte din comitetul organizatoric al congreselor și conferințelor naționale și europene, ca de exemplu al 39-lea Congres Național de Gastroenterologie și Hepatologie, Timișoara 2019; 18th World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology Congress, Timișoara 2022 etc.

Medicul specialist Alex Vătau va activa, din luna septembrie și în cadrul Cabinetului de Gastroenterologie din Ambulatoriul Integrat al SJU Târgu-Jiu, programările putându-se face la nr. de telefon 0741.151.346“, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.