Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a disputat două partide amicale în Bulgaria

Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu s-au deplasat, în weekend-ul trecut, în Bulgaria, pentru două partide amicale. Sâmbătă, 30 septembrie, echipa pregătită de Kresimir Basic s-a impus în fața celor de la Akademik Plovdiv, scor 85-79. Duminică, 1 octombrie, baschetbaliștii gorjeni au cedat în partida disputată la Sofia, cu CSKA, scor 65-91.

Au fost două teste foarte utile pentru gruparea gorjeană, în fața a doi adversari diferiți ca valoare. CSM Târgu Jiu a reușit să treacă în primul meci de Akademik Plovdiv, o echipă de valoare apropiată de cea a gorjenilor. Fără Camil Berculescu și Octavian Popa Calotă, indisponibili, băieții lui Kresimir Basic au început mai greu meciul cu echipa din Plovdiv, care s-a impus în actul de debut cu 24-18. CSM Târgu Jiu a echilibrat disputa, iar actul doi s-a încheiat la egalitate, scor 22-22. Echipa bulgară a intrat în avantaj la pauza mare, dar în repriza secundă baschetbaliștii lui Kresimir Basic au fost cei care au controlat jocul. Gorjenii s-au impus în sfertul 3 cu 20-17, dar tot bulgarii se aflau la conducere, scor 63-60. Ultimul act a fost dominat de gorjeni, care și-au adjudecat sfertul cu 25-19 și-au întors rezultatul pe tabelă. S-a terminat 85-79 pentru CSM Târgu Jiu, într-un meci în care Dimitrius Underwood, cu 23 de puncte reușite, a fost cel mai bun marcator al echipei noastre.

Kresimir Basic, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a spus că a fost un test util: „În primul meci am întâlnit o echipă similară cu o noastră, în care am practicat un baschet bun, cu realizări în ambele părți ale terenului, într-o rotație, să spunem mai puțin folosită la jucătorii români, și asta pentru că ne-au lipsit Calotă, datorită unei acidentări, dar și Berculescu, care a devenit indisponibil. Am depus mult efort și pe final am reușit să câștigăm, chiar dacă nu rezultatele erau cele mai importante aspecte, însă victoriile întodeauna sunt bune, mai ales pentru moral și într-un mediu ostil de deplasare, iar pentru asta trebuie să-i felicităm pe jucători”.