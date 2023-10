Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a pierdut în deplasare la o diferență de numai un gol

CSM Târgu Jiu a pierdut, la limită, duelul din etapa a 8-a din Liga Florilor, cu Măgura Cisnădie. Echipa gazdă s-a impus cu 30-29, după ce la pauză a fost egalitate, scor 14-14.

Meciul din Sala Măgura din Cisnădie a fost unul echilibrat în cea mai mare parte a sa, cu un final pe muchie de cuţit, cu răsturnări de situaţie pe tabela de marcaj, şi cu perioade de dominare de o parte şi de cealaltă.

CSM Târgu Jiu a fost echipa care a început mai bine jocul şi-a deschis rapid scorul, după doar 30 de secunde, prin Laura Moldovan. Prima parte a meciului a aparținut echipei noastre, iar cea de-a doua a fost dominată de formația gazdă.

Chiar dacă rezultatul nu a fost de partea echipei sale, Liviu Andrieş a fost mulţumit de atitudinea handbalistelor: „Putem spune că a fost un meci după care am rămas cu un gust amar. Am fost foarte aproape de a obține un rezultat pozitiv, însă în același timp suntem încrezători pentru că echipa a avut atitudine, agresivitate și pentru că dorința fetelor de a câștiga a fost imensă. Chiar dacă am pierdut, vreau să le felicit pentru toate lucrurile acestea și pentru faptul că, în sfârșit, au devenit o echipă!”

Laura Moldovan, cu cele 9 goluri reuşite în acest meci, a fost cea mai bună jucătoare din tabăra gorjeană. A fost urmată de Simone Bohme, cu 8 goluri, şi Ana Ciolan cu 5 goluri.