Echipa de handbal CSM Târgu Jiu își întărește poarta cu un nou transfer

CSM Târgu Jiu a reușit parafarea unui nou transfer la echipa de handbal. Bianca Andreea Chetraru, care evoluează pe postul de portar, a semnat cu CSM Târgu Jiu pentru următoarele două sezoane. Handbalista de 22 de ani a evoluat sezonul trecut la CSM Slatina. În Liga Florilor, Andreea Chetraru a evoluat timp de 3 sezoane și la SCM U Craiova.

Cu o săptămână înainte de reunirea lotului pentru demararea pregătirilor în vederea noului sezon, CSM Târgu Jiu și-a întărit „poarta” cu o jucătoare care are la activ patru sezoane în Liga Florilor. În 2019, Andreea Chetraru a fost cooptată de SCM U Craiova, echipă la care a și debutat la nivel de senioare. A evoluat timp de 3 sezoane la echipa din Bănie, în perioada 2019-2022. După cei trei ani petrecuți în Craiova, Andreea a trecut pentru sezonul 2022-2023 la CSM Slatina, iar din vara acestui an, la CSM Târgu Jiu.

„Născută pe 5 decembrie 2000, Andreea Chetraru a început să joace handbal în orașul natal, la Călărași, unde şi-a petrecut prima parte a junioratului la Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi. Cu echipa de junioare III a clubului a câştigat, în 2014, campionatul naţional rezervat acestei categorii de vârstă şi-a fost desemnată doi ani la rând cel mai bun portar al întrecerii. În aceeaşi perioadă, a fost selectată în echipa naţională de cadete a României. În 2016, a ajuns la echipa de junioare a CSM Bucureşti şi a fost inclusă şi în câteva programe de pregătire ale echipei de senioare a clubului. În 2017, Chetraru a fost chemată la echipa naţională de junioare a României, cu care a câştigat medalia de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European, desfăşurat în Ungaria, la Gyor. În 2017 a luat parte la Campionatul European pentru Junioare, desfăşurat în Slovacia, unde echipa naţională a României s-a clasat pe locul al 7-lea. În 2018 a participat la Campionatul Mondial pentru Junioare din Polonia, unde echipa României a terminat pe locul al 9-lea. În anul 2019, Chetraru a fost convocată la echipa de tineret a României, cu care a participat la Trofeul Carpaţi pentru junioare şi tineret“, se arată pe site-ul csmtargujiu.ro.

„Simt că pot crește“

„Povestea acestui transfer este destul de simplă. Mi-am dorit să lucrez cu oameni profesioniști și determinați și am decis să vin la Târgu Jiu. Unul dintre motivele pentru care am ales CSM Târgu Jiu este că aici au un antrenor foarte bun de portari, cu care am lucrat și la SCM Craiova, în speță cu domnul antrenor Albici. Simt că pot crește alături de el și de ceilalți oameni din staff-ul CSM Târgu Jiu. Îmi doresc să avem un sezon cât mai bun, cu multe reușite, să fim unite și să aducem cât mai multe victorii pentru suporterii noștri. Obiectivul meu este acela de a crește de la meci la meci, să capăt încredere în mine și să pot pune umărul la îndeplinirea obiectivelor clubului“. a declarat Bianca Andreea Chetraru.