Luptătorul gorjean Octavian Mitoi, campion național

Luptătorul gorjean Octavian Mitoi este noul campion național la categoria de vârstă U17, după ce a cucerit medalia de aur la categoaria 71 de kilograme din cadrul Campionatului Național Individual U17 / Probă parter.

Sala Polivalentă din Călărași a găzduit Campionatul Național Invididual U17 / Probă parter. Competiția, care s-a desfășurat la Călărași, în perioada 12 – 15 octombrie 2023, a fost o premieră pentru luptele din România.

Sportivul gorjean, legitimat la CSM Târgu Jiu, pregătit de Mădălin Gorjanu a intrat pe saltea la categoria 71 de kilograme și a avut o evoluție spectaculoasă pe toată durata campionatului. Octavian și-a măsurat forțele cu cei mai buni luptători din România la acest nivel juvenil, care provin de la cluburi cu tradiție în acest sport. Octavian s-a dovedit a fi mai bun ca toți la acest turneu. În spatele acestei reușite stau luni de zile de antrenamente și sacrificii.

„Suntem fericiți! Tot anul am muncit pentru un moment ca acesta! Octavian a făcut un concurs perfect și a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului. Octavian a arătat la fiecare competiție că poate să fie acolo, între primii sportivi din țară la categoria lui de greutate. A câștigat 4 meciuri disputate până în ultima secundă. În finală a luptat contra unui sportiv foarte bun de la Târgu Mureș, un club cu rezultate extraordinare an de an. Suntem pe drumul cel bun și sunt sigur că rezultatele lui Octavian vor fi o motivație în plus pentru mai mulți copii care doresc să vină către lupte”, a spus Mădălin Gorjanu, antrenor secția de lupte CSM Târgu Jiu.