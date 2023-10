Victorie importantă obținută de echipa de baschet CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a înregistrat a doua victorie consecutivă din actualul sezon, după ce a câștigat, în deplasare, scor 82-77, contra formației Laguna București. Meciul a contat pentru etapa a 4-a din Liga Națională de Baschet Masculin Getica 95.

Americanul Ethan Wright a fost cel mai eficient jucător al formației gorjene, cu 23 de puncte înscrise.

Meciul a fost echilibrat în Arena de Baschet din București între Laguna și CSM Târgu Jiu. Gazdele au câștigat primul sfert, dar gorjenii s-au impus în celelalte trei secvențe ale meciului și au câștigat confruntarea cu 82-77. Pe sferturi scorul a fost 26-19, 15-20, 16-18, 20-25.

CSM Târgu Jiu a început meciul din Arena de Baschet cu următorul ”5”: Jason Hubbard, Dimitrius Underwood, Noam Weinberg, Octavian Popa Calotă, Arsenije Vuckovic.

Finalul a fost tensionat. Gazdele s-au apropiat la un singur punct pe tabelă, scor 75-76. Baschetbaliștii lui Kresimir Basic au gestionat mai bine finalul meciului. Ethan Wright și Popa Calotă au urcat la +5 avantajul gorjenilor, scor 75-80, cu 10 secunde înainte de finalul meciului. CSM Târgu Jiu s-a impus și în sfertul 4, cu 25-20, iar la general, CSM Târgu Jiu a terminat partida cu 82-77, reușind să bifeze a doua victorie consecutivă din acest sezon. Kresimir Basic și-a felicitat jucătorii pentru victoria obținută și spune care a fost mutarea cheie a meciului care a adus victoria formației gorjene: „Felicitări jucătorilor pentru victoria importantă pe care am obținut-o astăzi și pentru meciul bun pe care l-am făcut pe final. În prima jumătate a meciului nu am respectat planul tactic din punct de vedere defensiv, însă după pauză am ajustat apărarea la jucătorul lor cheie, Smallwood, și care s-a dovedit a fi cheia câștigării meciului. Ne bucură atitudinea jucătorilor pe întreaga durată a meciului, modul în care a luptat, chiar și în momentul în care am fost conduși și cu 10 puncte”.