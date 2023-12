Victorie fără emoții obținută de echipa de baschet CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a înregistrat sâmbătă, 16 decembrie, cea de a treia victorie consecutivă din Liga Națională de Baschet Masculin Getica 95, după ce a trecut fără probleme de Laguna București, scor 91-74, iar după acest rezultat ocupă locul 7 în campionat.

Meciul a contat pentru etapa a 13-a, iar baschetbaliștii grupării gorjene au ajuns la cel de-al 5-lea succes stagional. Bosniacul Arsenije Vuckovic a fost cel mai bun marcator al gorjenilor, cu 25 de puncte marcate, iar americanul Dimitrius Underwood a terminat partida cu un triple-double.

Sub privirile președintelui Federației Române de Baschet, Carmen Tocală, dar și a antrenorului federal, gorjeanul Claudiu Fometescu, CSM Târgu Jiu și-a trecut în cont o nouă victorie, la capătul unui meci pe care l-a dominat în cea mai mare parte a sa. Doar în prima parte a meciului, oaspeții de la Laguna au pus ceva probleme pe tabela de marcaj, dar baschetbaliștii lui Kresimir Basic au gestionat foarte bine finalul primei reprize, precum și partea secundă a meciului. Gorjenii s-au impus în toate cele patru secvențe ale partidei. Pe sferturi scorul a fost 20-16, 23-20, 24-18, 24-20.

CSM Târgu Jiu a început meciul cu următorul ”5”: Octavian Popa Calotă, Ethan Wright, Dimitrius Underwood, Noam Weinberg și Arsenije Vuckovic.

„Ne menține șansele pentru faza superioară“

Kresimir Basic, antrenorul CSM Târgu Jiu, a vorbit la conferința de presă despre importanța câștigării acestui meci: „Este o victorie foarte importantă, care ne menține șansele pentru faza superioară, dar va fi luată în calcul și dacă coborâm în play-out. În ceea ce privește meciul, a fost un meci destul de bun, în ciuda unor căderi. Când am reușit să fim foarte agresivi în apărare și am dat drumul la contraatac, am reușit să creăm o diferență consistentă. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun și în continuare, să luptăm pentru fiecare minge și la final vom putea vedea ce vom obține. Dacă oponentul va fi mai bun, îi vom strânge mâna și îl vom felicita. Am creat un spirit de echipă, avem jucători constanți ca Dimitrius, dar și alții care ies la rampă în diferite partide. Este un avantaj că oricine poate fi omul meciului de la etapă la etapă. Când intră pe parchet, trebuie să dea maximum”.