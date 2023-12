Secţia Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie din cadrul Spitalului Județeana a fost reabilitată

Lucrările de reabilitare parțială a Secției Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, de pe strada Tudor Vladimirescu, au fost finalizate.

„Lucrările au fost efectuate cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Gorj, fiind reabilitate 14 saloane și rezerve, cabinetele medicilor, grupurile sanitare și băile, sala de tratamente etc. Dintre lucrările care au fost efectuate amintim: a fost turnată șapă autonivelantă; a fost montat linoleum antistatic și antibacterian care corespunde cerințelor actuale; în băi a fost montată gresie și faianță etc.

Secţia Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie funcționează cu 56 de paturi și asigură internarea pacienților în vederea efectuării investigațiilor în scop de diagnostic și tratament. În prezent, toate cele 56 de paturi sunt ocupate. De la începutul acestui an și până în prezent, au fost internați în această secție peste 650 de pacienți.

Recuperarea medicală este un ansamblu de îngrijiri medicale aplicate în vederea restabilirii capacităţii funcţionale a sistemelor şi organelor lezate şi la nevoie a organismelor compensatoare, având ca scop recuperarea capacităţii de muncă a pacienților, corijarea incapacităţilor funcţionale şi restituirea unui maximum de forţă, mişcare şi coordonare“, se arată într-un comunicat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

A fost achiziționată aparatură nouă

Din fondurile spitalului a fost achiziționată aparatură medicală. „Anul acesta, din fondurile proprii ale SJU Târgu-Jiu a fost achiziționată aparatură de ultimă generație: magnetodiaflux, combină electroterapie combinată și aparat Tecar, care întregesc seria de aparate existente în Secția Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie: baie galvanică, aparat shock wave, drenaj limfatic, aparate electroterapie combinată etc.



Echipa Secției RMFB este formată din medici specializați, profesioniști, dedicați îmbunătățirii calității vieții pacienților: dr Ioana Luciana Băleanu, medic primar -șef secție; dr Cătălin Istratie, medic primar, dr Daniela Crețu, medic primar, dr Roxana Cămui, medic primar, dr Maria Cristina Văcaru, medic primar“, au mai transmis reprezentanții spitalului.