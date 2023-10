Târgu Jiu: Cât te costă să faci proviziile de iarnă!

Este perioada în care gospodinele pregătesc proviziile pentru iarnă. Piețele sunt pline de legume și fructe, cumpărătorii speculând prețurile. În Târgu Jiu este aglomerație în cele trei mari piețe, Centrală, Piața Mică și Târgul de Gros din Drăgoieni.

Vinetele, gogoșarul și conopida sunt, potrivit vânzătorilor, cele mai căutate legume. Încă se găsesc roșii si castraveți pentru cei care nu au apucat să cumpere, așa că nu există temeri că marfa ar fi insuficiență. Un kilogram de vinete se vinde cu 2,5 lei- 3 lei, la cantitate mai mare. Pentru gogoșar, gospodinele vor scoate din buzunar 4-6 lei. Un kilogram de conopidă costă 3 lei, morcovii- 3 lei, ceapa -3 lei, cartofii-2,5 lei iar castraveții 3-4 lei, în funcție de sortiment. Recent, au apărut și vânzătorii de varză. Leguma se vinde cu 0.8 bani-1,5 lei kilogramul, în funcție de grosimea foii. ” Marfă este suficientă, clienți să fie. Prețurile sunt cele din 2022, acum, pe final de sezon 2023. Am avut producție, dar a fost și multă muncă”, susține un comerciant.

În funcție de buget, cumpărătorii își fac calcule. ” Am făcut puțin din toate. Acum caut vinete pentru zacuscă. Nu m-am grăbit cu murăturile, pentru că vremea e caldă și nu vreau să se strice. Am cheltuit în jur de 150-200 de lei, până acum. Suntem două persoane”, a transmis o bunică.