Turbăceanu: Proiectul de Dezvoltare a Infrastructurii Turistice și de Agrement din Baia de Fier, aproape gata

Proiectul de Dezvoltare a Infrastructurii Turistice și de Agrement din stațiunea Baia de Fier este aproape gata și va aduce un plus de atractivitate pentru turiști. Pensiunile din Baia de Fier vor avea de acum, un nou obiectiv, de promovat în cadrul ofertei pe care o prezintă turiștilor.

„Turiștii nu vor mai pleca imediat ce părăsesc Peștera Muierilor. Se vor putea plimba în parcul dendrologic amenajat în zonă la ieșirea din Peșteră, tinerii vor putea folosi pistele de biciclete, inclusiv cea de mountain bike. Numărul oamenilor pasionați de ciclism este în continuă creștere în România. O parte o să-i vedem și la Baia de Fier. În acest moment suntem localitatea din Gorj cu cel mai lung traseu pentru pistele de biciclete-7,7 km. Și vom mai adăuga 3 km prin PNRR. Dumnezeu să ne ajute tuturor și să ne ajute să dezvoltăm și mai mult Baia de Fier.”, conform primarului din Baia de Fier, Dumitru Turbăceanu.

Primăria Baia de Fier, din județul Gorj, derulează în acest moment cea mai amplă investiție din județul Gorj, în vederea creșterii atractivității stațiunii turistice cu același nume. Pentru a oferi turiștilor posibilitatea creșterii duratei sejurului petrecut aici, Primăria Baia de Fier este aproape gata de finalizarea celui mai important proiect de dezvoltare a infrastructurii turistice și de agrement din zona Gorjului. Astfel, începând cu 2024, turiștii sosiți la Baia de Fier, dar și localnicii, se vor putea bucura de un traseu pentru cicloturism de 7,7 km, alei pietonale 7,7 km, zonă de parc-spațiu verde amenajat: 30.738 mp, zonă de recreere, popasuri, agrement în suprafață de 2714,5 mp, loc de joacă/fitness, pista pumptrack, bordeie pentru meșterii populari, scenă demontabilă pentru organizarea unor evenimente de amploare, rețea de internet WIFI etc..

Lucrările se derulează acum în zona Peșterii Muierilor în cadrul Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement în stațiunea Baia de Fier, Județul Gorj” – un proiect unde comuna Baia de Fier a obținut finanțare europeană prin programul POR 2014-2020, a cărui valoare este de 22.558.332,27 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 21.908.111,18 lei. Astfel, conform proiectului aprobat de ADR SV Oltenia, caracteristicile construcțiilor propuse prin această investiție sunt: a. Traseu cicloturistic format dintr-o pistă de bicilete și trotuar pietonal amplasat în zona de acostament a drumurilor DC 35 si DJ 675C, DS 4, zona care se afla în proprietatea Comunei Baia de Fier ca domeniu public sau privat. b. Zona de scuar/parc gradină; La zona de ieșire din Peștera Muierilor spațiul verde se va reconfigura în ideea de a realiza o zonă cu mai multe facilități pentru turiștii care vin să viziteze peștera. În acest sens, se vor realiza terasamente înierbate cu vegetație puțin înaltă decorativă cu ziduri de sprijin pentru modelarea în plan orizontal a terenului. Se vor realiza trotuare gazonate pe un suport cu geomembrane care să permită drenarea apei pluviale. Prin proiect în zona de ieșire s-a propus o remodelare a terenului prin terasamente și realizarea unui amfiteatru cu gradene și trepte din pământ și covor gazonat fixat cu parapet din granit și geomembrane. în planul superior al terenului din zona de ieșire din peșteră se vor construi bordeie îngropate în panta versantului, cu o zonă de pridvor, zona propusă pentru promovarea activităților meșteșugărești tradiţionale sub forma unor ateliere. Aceste activități sunt propuse pentru copii și adulți. Tot în această zonă s-a propus și o zonă de loc de joacă pentru copii cu echipamente și ansambluri specifice: balansoare, tobogan, aparate fitness, ansamblu cetate; c. Va mai fi o pistă pumptrack – circuit sportiv sub forma unei construcții demontabile care poate fi asamblată în diverse forme și amplasată în funcție de natura terenului. Circuitul este propus pentru copii/adulți care practică sporturi alternative: skateboarding, BMX-style, patinaj cu role. În zona de intrare este propusă şi amenajarea de trotuare, spații verzi și jardiniere decorative. d. Dotări independente: scena mobilă cu structura metalică autoportantă demontabilă propusă pentru desfășurarea unor evenimente și spectacole în aer liber. Rețeaua de curenți slabi (supraveghere video, Wi Fi) cu centru de comandă în structura tip container – centrul de închiriat biciclete.”, potrivit Primăriei Baia de Fier.