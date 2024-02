Secretarul general al Primăriei Târgu Jiu are dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice

Constantin Răduțoiu, secretarul general al Primăriei Târgu Jiu, a fost prins de polițiști la volanul mașinii sale sub influența băuturilor alcoolice. Constantin Răduțoiu are dosar penal pentru conducere pe drumuri publice sub influența alcoolului. Acesta a fost prins de polițiști chiar în momentul în care a plecat cu mașina din fața sediului Primăriei Târgu Jiu.

„La data de 13 februarie, polițiști din cadrul Biroului Rutier au depistat un bărbat de 59 de ani, din localitatea Ursați, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Constantin Brâncuși, din municipiu, având o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul, pe drumurile publice, de o persoană care se află sub influența alcoolului”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj.

Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar cantitatea de alcool a fost mult mai mare.

Răduțoiu: „Voiam să mut mașina de lângă Primărie“

Constantin Răduțoiu a spus, pentru jurnaliștii Mediaquality.ro, că a consumat alcool lângă sediul Primăriei Târgu Jiu și nu în interiorul instituției: „Nu am consumat alcool în Primărie, eram undeva în apropiere. Nu pot să vă spun cu cine eram. Toți am consumat alcool, dar eram în afara instituției. Eram cu niște prieteni. Posibil să mă fi turnat unul dintre ei. De fapt, voiam să mut mașina de lângă Primărie și să o anunț pe soția mea să vină să o ia. Fix atunci m-a oprit un echipaj. De ce m-am urcat băut la volan: «de bou!»“.