Ciolacu: „Am reușit să eliminăm pragul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile”

Premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat că pragul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile, care ar fi însemnat înghețarea acestora până în 2070, a fost eliminat. Acest lucru a fost posibil, în urma discuțiilor cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fapt ce va face posibilă finalizarea legii pensiilor până la sfârșitul acestui an.

„Așa cum am promis când am intrat la guvernare, am reușit să eliminăm pragul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile, prag pus aberant în PNRR de Cîțu și USR! Sub nicio formă, nu puteam accepta ca pensiile românilor să fie înghețate până în #2070, fără să existe vreun argument rațional.