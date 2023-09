Deputat: „Iordache să dea explicație, de ce ghidurile lansate în iulie au fost retrase”

Deputatul PSD Claudiu Manta explică de ce nu a participat la întâlnirea organizată de Prefectura Gorj, pe tema Fondului de Tranziție Justă. Parlamentarul susține că prefectul Iulian Popescu nu are atribuții în această direcție, convocarea făcută având dedesubt politic.

„Nu poți să participi la o discuție convocată în afara atribuțiilor legale, de Prefectura Gorj. Ședința a fost convocată în nume personal de domnul prefect, pentru că nu are acest atribut. Singurul organism care are dreptul să facă consultări e Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Ori, domnul prefect nu are nicio legătură cu acest minister. Fiecare instituție are niște atribuții legale, stabilite prin lege. Dacă au chemat acei oameni să bea o cafea, e strict problema lor. Acum două săptămâni, o astfel de acțiune a fost organizată de MIPE, la care a participat, din calitatea de coordonator județean, președintele Consiliului Județean Gorj, Mihai Popescu. Acest FTJ, la nivel de județ, Gorjul având cea mai mare alocare, a însemnat o bătălie. Din punctul meu de vedere, în această situație, a greșit, din punct de vedere al atribuțiilor legale. FTJ nu e făcut pentru PSD sau PNL”, a transmis deputatul Claudiu Manta la Radio Infinit.

Social-democrații au fost acuzați că ghidurile lansate nu avantajează mediul de afaceri din Gorj. Deputatul Manta reamintește că firmele care accesează banii puși la bătaie prin FTJ trebuie să aibă sediul în județ.

„Codurile de activități nu se fac pentru anumite firme. Aceste ghiduri sunt facute de niște specialiști. Este vorba de consultări publice, se pot face modificări. Este bine să fie cât mai multe coduri, nu se pot face ghiduri doar pentru firme din Gorj, evident că acestea vor avea un punctaj suplimentar. Este nevoie de o gamă cât mai mare activități. Iordache sa dea explicație, de ce ghidurile lansate în iulie au fost retrase”, a mai transmis deputatul PSD.