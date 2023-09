Iordache speriat de drone/Declară război presei și acuză PSD că e în spatele unor campanii de denigrare

Disperat că Antena 3 CNN ar fi ridicat drone în zona lui de influență, la Turceni, cu intenția de a-i descoperi presupuse secrete, șeful PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, sare la gâtul presei. Acesta îi acuză pe jurnaliști, fără să aducă vreo dovadă în acest sens, că publică minciuni. El spune că e vorba doar de politică și că, în spatele campaniilor de denigrare pornite împotriva sa, ar fi Partidul Social Democrat. Vicepreședintele PSD Gorj Manuela Misăilescu spune, însă, că Iordache culege ce a semănat, dar că nu i se trage de la PSD.

Șeful PNL Gorj încearcă să intimideze presa, amenințând cu instanța, fără să știe, probabil, că jurnaliștii nu trebuie decât să facă proba verității în legătură cu ceea ce scriu, dacă sunt chemați în judecată, iar ceea ce au scris e adevărat. „Sunt chestiuni strict de natură politică și a presei de scandal, ce pot să vă spun și să știe de acuma că voi acționa în judecată aceste publicații locale care mint, care încearcă să defăimeze. Există o presiune extrem de mare, de a încerca să denigreze, sau să mă defăimeze pe mine, cu toate resursele pe care le au. În aceste zile, de alaltăieri și astăzi și ieri, sunt cei de la Antena 3, de exemplu, prin Turceni și, cu toate forțele lor, încearcă să scoată în evidență că Iordache e un om rău și așa mai departe, filmează cu drone, caută și întreabă pe toată lumea cine ar putea să vorbească urât despre Iordache și cu asta se ocupă și în aceste zile. (…) Campania pornește din zona PSD, este din zona de influențe pe care le au la nivel central.” a declarat Iordache la Radio Infinit.

Replica PSD pentru Senatorul „Două Județe”

Manuela Misăilescu l-a făcut „plângăcois” pe Senatorul „Două Județe” (așa cum e poreclit Iordache, pentru că, potrivit declarației de avere, are întinderi imense de teren în Gorj și Mehedinți, după ani de zile în care a făcut afaceri cu Statul): „Domnul Iordache este obositor de plângăcios, vede Partidul Social Democrat vinovat de tot ce i se întâmplă dumnealui, dar, din păcate, nu a înțeles că dușmanii săi nu sunt în PSD. Ar trebui să se uite în jur la ce a semănat, să vadă ce va culege în perioada următoare. În ceea ce privește acuzațiile că Partidul Social Democrat s-ar afla în spatele unei campanii de denigrare, înțeleg că domnul Iordache spera, în naivitatea dumnealui, să treacă neobservat de televiziunile centrale, în condițiile în care tot timpul a epatat. Ori, acest lucru sigur că a fost observat. Televiziunile centrale, în ideea în care nu au prezentat dovezi neadevărate, nu au făcut și nu au prezentat materiale mincinoase, să explice (Ion Iordache, n.n.) ce s-a întâmplat acolo. Este, sau nu este adevărat ce s-a prezentat pe canalele centrale de televiziune? Are, sau nu are proprietățile despre care se vorbea la posturile naționale?”