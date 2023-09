Vecinii unui septuagenar din Hodoreasca, cu dosar penal pentru distrugere și tulburare de posesie! Au tăiat semnele de hotar puse de expertul topograf

Trifon Năsturel, în vârstă de 74 de ani, susține că are un litigiu continuu cu vecinii săi, încă din 2003, de când acesta a cumpărat o proprietate pe raza satului Hodoreasca, din comuna Câlnic. Omul, de bună credință, a achiziționat cu 40 de milioane de lei vechi un teren pe care erau edificate o casa bătrânească și două anexe. Acesta își vânduse apartamentul și garsoniera de la Târgu Jiu și s-a mutat la țară, în comuna Câlnic. Omul a explicat, că în acel moment rămăsese în șomaj, fiind șofer, și a considerat că, soluția ideală e să se retragă la țară și să facă agricultură, urmând să trăiască din ce creștea în gospodărie. A cumpărat proprietatea de la Găman Maria, moștenitoarea lui Găman Grigore, care decedase in 1997. Astfel Năsturel se muta de la oraș la sat, crezând că, aici va avea liniștea necesară și puterea de muncă care sa îl ajută să supraviețuiască cu venituri reduse.

S-a trezit dat în judecată!

A trăit liniștit până în 2014, când vecinii i-au bătut la ușă arătându-i acestuia, că dețin acte de proprietate pe terenul în cauză. Practic, pe aceiași parcelă, deveniseră proprietari cel puțin patru persoane. „Eu am parcela 178, cu 1313 mp intravilan, plus 573 mp curs construcții în intravilanul satului Hodoreasca. În cartea funciara la numărul la care figurează proprietatea mea mai apar patru persoane. Până în 2014, nu am știut nimic. Am văzut harababura din acte, doar când am cerut explicații la OCPI și când m-am trezit dat în judecată de vecinii mei cu care conviețuisem fără niciun fel de conflict peste zece ani de zile. Chiar dacă vecinii făcuseră partaje voluntare, în judecată m-au dat pe mine și, culmea, m-au și câștigat”, explică pensionarul din Hodoreasca.Omul a rămas din 3880 de mp cu 1200, asta după procesul cu vecinii, proces care s-a terminat în iunie. Necazurile nu se opresc aici, pensionarul s-a trezit cu poprire pe pensie pentru cheltuieli de judecată și pentru executorul care, spune Năsturel, nici nu s-a prezentat la fața locului. Pensionarul are de achitat, din pensia de 1600 de lei lunar, 3300 de lei, cheltuieli de judecată și executarea silită. Banii se duc spre Maria Mocioi, vecina omului.

Plângere penală pentru vecina sa și pentru moștenitorii vecinului Trocan Gheorghe

În august 2023, Năsturel se adresează poliției, cu o plângere penală împotriva vecinei sale și a moștenitorilor vecinului său pentru că, aceștia, i-ar fi dărâmat gardul, iar în locul acestuia au pus altul de beton. „Vecinii nu respectat linia de grănițuire, mi-au distrus gardul și au tăiat semnele de hotar, care erau o salcie și un corcoduș. Dosarul pentru distrugere și tulburare de posesie se afla la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, după ce a fost înregistrat la Poliția Rurală. „Aștept să mi se facă dreptate”, clamează bătrânul din Hodoreasca.Omul susține că, toate necazurile sale ar fi pornit de la greșelile făcute de cadastriștii care ar fi încurcat borcanele, cu mulți ani în urmă, eliberând acte la patru persoane pe aceiași parcelă. Asta, chiar dacă o parte dintre solicitanți nu aveau acte pentru asta. Omul spune că documentează toate acestea cu acte și expertize topografice. Cu toate acestea, la acest moment, pensionarul a rămas fără trei sferturi din terenul pe care l-a cumpărat în 2003.