CSM Târgu Jiu învinsă la o diferență de zece goluri de Costa del Sol Malaga

Echipa de handbal feminin CSM Târgu Jiu a pierdut confruntarea de pe teren propriu în fața grupării iberice Costa del Sol Malaga, scor 25-35, la pauză 13-16, într-un meci disputat duminică, 14 ianuarie. Meciul a contat pentru etapa a 2-a din Grupa D a EHF European League.

Peste 1100 de spectatori au luat cu asalt Sala Sporturilor din Târgu Jiu pentru a fi alături de handbalistele lui Liviu Andrieș la primul meci pe teren propriu din faza grupelor EHF. A fost o premieră pentru gruparea gorjeană, iar emoțiile unei astfel de confruntări se pare că și-au spus cuvântul în jocul echipei. Chiar și în condițiile în care a pierdut confruntarea, echipa noastră a fost susținută în permanență de spectatorii gorjeni, care la final le-au aplaudat pe fete și le-au încurajat. Liviu Andrieș a ținut să le mulțumească spectatorilor prezenți la sală și și-a cerut scuze pentru prestația echipei sale: „Țin să le mulțumesc spectatorilor prezenți la sală și îmi cer scuze pentru prestația noastră”.

Echipa vizitatoare s-a remarcat printr-o circulație foarte bună a mingii, jocul 1 contra 1, și folosirea extremelor, care au reușit să marcheze în multe situații. Jocul echipei noastre a suferit, mai ales la circulația mingii, iar multe aruncări au fost total neinspirate.

Aceasta a fost a doua înfrângere consecutivă pentru echipa gorjeană în Grupa D EHF Euroepean League.

Pentru echipa noastră au marcat Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 6 goluri, Ana Ciolan 6 goluri, Florenţa Ilie 4 goluri, Ira Zinatulina 3 goluri, Laura Moldovan 2 goluri, Iulia Andriiciuk 2 goluri, Ana Maria Lopătaru 1 gol, Sabine Klimek 1 gol. Ekaterina Dzhukeva a încheiat partida cu 7 intervenţii, iar Andreea Chetraru şi Elena Marica Bercu au reușit câte o intervenție.

„Nu ne convin acest gen de echipe“

Liviu Andrieș, antrenorul CSM Târgu Jiu, s-a arătat dezamăgit de jocul slab practicat: „Sunt foarte supărat pentru cum ne-am prezentat astăzi. Ne-au dominat din punct de vedere al experienței, pentru că au foarte multe meciuri jucate în cupele europene. S-a văzut acest lucru, noi am avut trac, chiar dacă am jucat acasă. Nu am jucat nimic. Pentru noi e o premieră și nu am știut să ne bucurăm de acest meci. Cu acest lot am evoluat și în Ungaria și la Mioveni. Am reușit să ne ridicăm la nivelul echipei din Ungaria. Nu ne convin acest gen de echipe, care joacă mult pe unu la unu, pe depășiri. Nouă ne plac adversarii cu talie, cei mici, iuți, sunt incomozi”.