Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a pierdut pe terenul formației SCM U Craiova

Echipa de handbal feminin CSM Târgu Jiu a pierdut confruntarea din etapa a-6-a din Liga Florilor, disputată miercuri, 4 octombrie, la Craiova. Echipa gazdă s-a impus cu 27-24, la pauză 14-8. Daneza Simone Bohme, cu 8 reușite, a fost cea mai bună marcatoare a grupării gorjene.

În Sala Polivalentă din Bănie a fost un meci cu două reprize diametral opuse. O primă parte a aparținut echipei gazdă, care a intrat la vestiare cu un avantaj de +6 pe tabelă, scor 14-8, avantaj care s-a dovedit a fi decisiv în economia finală a jocului. Repriza a doua a aparținut echipei din Târgu Jiu, care a încercat să revină pe tabelă, dar nu a reușit să recupereze diferența de la pauză.

„A fost un meci după care rămânem cu un gust amar, pentru că puteam obține mai mult! Am avut o primă repriză foarte slabă, cu multe greșeli neforțate, iar asta ne-a costat, pentru că nu am mai avut puterea, în repriza a doua, să întoarcem rezultatul, chiar dacă am încercat. În repriza a doua am încercat ceva, dar handbalul se joacă din minutul 1 și până în minutul 90. Nu putem să jucăm 20 de minute că așa vrem noi. Nu este normal. Nu suntem pe un drum chiar bun. Evoluțiile noastre lasă de gândit și va trebui să ne trezim, pentru că, în acest an, campionatul va fi foarte greu”, a declarat, imediat după meci, Liviu Andrieș.

În prezent, CSM Târgu Jiu ocupă locul 10 în campionat.