Echipa de handbal CSM Târgu Jiu, învinsă la o diferență de 11 goluri în Norvegia

Echipa de handbal feminin CSM Târgu Jiu a suferit sâmbătă, 20 ianuarie, o nouă înfrângere în grupele EHF European League. Echipa noastră a fost învinsă în deplasare cu scorul de 40-29, la pauză 23-10, de Sola HK din Norvegia. Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă a fost cea mai bună marcatoare a grupării gorjene, cu 8 goluri.

Cu o inimoasă galerie de suporteri români în tribune, CSM Târgu Jiu și-a continuat aventura europeană din Grupa D a EHF. Pe teren a fost o seară grea pentru handbalistele lui Liviu Andrieș, mai ales în prima parte. A fost un meci în care prima repriză a aparținut gazdelor, care au fructificat aproape fiecare oportunitate. Considerată a treia forță a handbalului norvegian, Sola a dominat prima repriză, iar rezultatul înregistrat la pauză, 23-10, și-a pus amprenta pe scorul final al meciului. În repriza secundă, echipa lui Liviu Andrieș a arătat mult mai bine. CSM Târgu Jiu a reușit să înscrie 19 goluri, aproape dublu decât în prima parte a jocului, și a primit 17 goluri. Practic, repriza secundă a aparținut gorjencelor, doar că avantajul gazdelor obținut în primele 30 de minute a fost decisiv în stabilirea rezultatului final.

„Avem de învățat că totul pleacă de la mentalitate și de la pregătire“

Liviu Andrieș, antrenor CSM Târgu Jiu, a spus că începutul meciului a fost slab: „Am avut un început de meci slab, spre foarte slab. Ne-au condus, a fost 8-1, apoi am încercat să revenim. Am reușit să revenim, am ajuns la 15-10, dar din momentul respectiv am avut o cădere neînțeleasă, pentru că revenisem în joc, dar s-a terminat 23-10 la pauză. A fost destul de greu în prima repriză. În repriza secundă ne-am ridicat la nivelul adversarelor, o echipă foarte puternică. Am avut o repriză a doua puțin mai bună, clar mai bună decât prima și asta se vede și prin diferența de scor. Pentru noi este o premieră și putem să învățăm din aceste jocuri. E clar, ne bucurăm că participăm, trebuie să ținem capul sus și să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Concluziile nu sunt prea bune după aceste trei jocuri, dar avem multe de învățat și în primul rând avem de învățat că totul pleacă de la mentalitate, de la pregătire și de la modul cum tratezi fiecare acțiune a jocului”.