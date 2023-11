Echipa de handbal feminin CSM Târgu Jiu, învinsă pe teren propriu de Rapid

Echipa de handbal feminin CSM Târgu Jiu a pierdut sâmbătă, 4 noiembrie, duelul cu Rapid București, scor 20-32, la pauză 10-15, într-un meci care a contat pentru etapa a 9-a din Liga Florilor.

Peste 1000 de suporteri gorjeni au fost prezenți în Sala Sporturilor din Târgu Jiu. CSM Târgu Jiu a condus doar în primele minute ale meciului, după care echipa oaspete s-a instalat la cârma meciului.

La conferința de presă, antrenorul Liviu Andrieș a făcut o scurtă analiză a meciului: „În finalul jocului, le-am făcut efectiv cadouri, ceea ce știam că nu trebuie să facem. Ştiam că este o echipă care speculează, o echipă destul de masivă în apărare. Le-am făcut cadouri și le-am pus pe contraatac. Doar de la CSM București am mai luat bătaie cu diferența asta. Rapid are în componență jucătoare campioane mondiale, olimpice, europene și e clar că diferența s-a făcut în relațiile unu la unu. Noi ne-am chinuit efectiv, ele au găsit soluții imediat. Nu putem să spunem că ne-a lipsit agresivitatea. Dacă ne uităm la golurile primite, au fost pe faza a doua și contraatac. În momentul în care le-am adus față în față, le-am pus probleme, ne-am bătut cu ele, dar atâta am putut. Discutasem că nu avem ce căuta să finalizăm în zona centrală, au apărătoare masive, noi am făcut exact lucrul acesta și ne-a costat. Pe fondul trecerii timpului s-a acumulat oboseala și, cu rezultatul care a fost pe tabelă, automat, am picat fizic și psihic. Angela Pușcaș ne lipsește. Este o jucătoare care anul trecut făcea diferența în momentele grele, atât în apărare, cât și în atac. Era o jucătoare care se putea bate cu apărarea adversă, dar ne-a lipsit luciditatea și finalul jocului, efectiv, ne-a pus plumb în picioare. Nu am mai găsit soluții în faza ofensivă, pentru că acolo am greșit foarte mult și le-am permis să ne dea goluri ușoare”.