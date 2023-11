Echipa de baschet CSM Târgu Jiu, înfrângere categorică pe teren propriu

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a pierdut duelul cu Rapid București, scor 58-94, într-o partidă disputată pe teren propriu, duminică, 5 noiembrie. Partida a contat pentru etapa a 6-a din Conferința A din Liga Națională de Baschet Masculin Getica 95.

Fără Octavian Popa Calotă, Camil Berculescu și Jason Hubbard, toți accidentați, CSM Târgu Jiu a rezistat doar în prima parte a meciului. Baschetbaliștii gorjeni au dat o replică solidă în prima repriză, atunci când au jucat de la egal la egal cu gruparea bucureșteană. După un început echilibrat de meci, în care tabela a arătat 8-8, rapidiștii s-au instalat la conducerea jocului și-au reușit să-și adjudece primul sfert, scor 26-14. În sfertul doi, oaspeții au ajuns la +12 pe tabelă, scor 20-32, dar baschetbaliștii gorjeni au reușit un run de 12-0, reușind să restabilească egalitatea pe tabela de marcaj. Gorjenii s-au impus în sfertul doi cu 20-14, dar Rapidul a intrat la vestiare la +6, scor 34-40.

După pauză, Rapid, cu o bancă mai lungă, a pus stăpânire pe meci. Baschetbaliștilor lui Kresimir Basic nu le-a mai ieșit absolut nimic, în timp ce rapidiștii s-au distanțat constant pe tabelă. Rapid s-a impus categoric în sfertul 3, scor 29-6, și-a rezolvat problema echipei câștigătoare. Jucătorii CSM-ului nu s-au regăsit nici în sfertul 4, adjudecat tot de rapidiști, cu 25-18. S-a terminat 58-94.

„Este dureros să pierzi la o astfel de diferență“

Kresimir Basic, antrenor CSM Târgu Jiu, a spus că echipa sa a avut o evolutie bună doar în sfertul trei: „Dacă facem o analiză a meciului, putem spune că am fost prezenți doar în sfertul doi, în celelalte trei, am fost cu totul în altă parte. Jucătorii au luptat, au muncit, cel puțin în prima parte a meciului, dar după un run de 12-0 ne-am pierdut concentrarea, reperele și asta a dus la rezultatul final. Este dureros să pierzi la o astfel de diferență, însă nu asta este preocuparea principală, ci faptul că nu am pierdut luptând. Asta este îngrijorător, faptul că astăzi nu am luptat 40 de minute. Nu căutăm un alibi, trebuie să luptăm cu ceea ce avem la dispoziție. Acum sunt și alte vremuri, pe vremea mea, aș fi jucat și într-un picior, însă jucătorii sunt construiți altfel în aceste timpuri și asta este situația. Trebuie să mergem mai departe”.

Adrian Vaida, de la CSM Târgu Jiu, a spus că unul dintre motivele înfrângerii este lipsa jucătorilor: „Acesta ar fi unul dintre motive, lipsa de jucători, dar a fost același scenariu. După prima repriză, am pierdut din claritatea jocului, nu am mai fost focusați. E o înfrângere dureroasă acasă, însă încercăm să ne reglăm comportamentul și să ne luptăm mai tare data viitoare. Evident, Rapidul este o echipă puternică, suntem îngrijorați, dar tot ce putem face este să mergem mai departe”.

Cel mai bun om al grupării gorjene a fost Dimitrius Underwood. Americanul a totalizat 17 puncte, 10 recuperări și 5 pase decisive. A fost urmat de Ethan Wright cu 16 puncte și 2 recuperări, în timp ce bosniacul Arsenije Vuckovic a totalizat 13 puncte, 7 recuperări și o pasă decisivă.