Luptătorii gorjeni, la Finalele campionatului de lupte libere

Luptătorii gorjeni pregătiți de Mădălin Gorjanu vor participa, în această săptămână, la Finalele Campionatului Național Individual de lupte libere U15 și U20. Octavian Mitoi va intra pe saltea la U20, la categoria 74 de Kg, iar Amelian Istrătescu, la U15, la categoria 75 de Kg.

Competiția se va desfășura în perioada 21-24 septembrie, la Târgu Mureș.

Cei mai buni luptători din țară la categoriile de vârstă U20 și U15 vor participa la turneul din Ardeal, care se anunță unul extrem de puternic, pentru că la startul competiției se vor alinia sute de luptători din întreaga țără. Printre aceștia se numără și cei doi sportivi medaliați cu bronz la Cupa României din acest an, Octavian Mitoi și Amelian Istrătescu.

La Cupa României destinată sportivilor sub 20 de ani, desfășurată în luna mai, la Constanța, tânărul luptător Octavian Mitoi, sportiv pregătit de Mădălin Gorjanu, a urcat pe podium la categoria 74 de Kg. El a cucerit medalia de bronz, deși a trebuit să lupte împotriva unor sportivi cu un an sau chiar doi ani mai mari decât el. Situația stă la fel și în cazul turneului de la Târgu Mureș, Octavian fiind unul dintre cei mai mici sportivi, ca vârstă, care intră la categoria U20. Chiar și în aceste condiții, Octavian Mitoi merge în Ardeal cu gândul la o nouă medalie. Mădălin Gorjanu are încredere în sportivul său, că va reuși să intre lupta pentru o nouă medalie.

La U15, CSM Târgu Jiu va fi reprezentat de Amelian Istrătescu, care va intra pe saltea la categoria 75 de Kg. Talentatul sportiv gorjean este medaliat cu bronz la categoria lui de greutate, la Cupa României, competiție desfășurată în primăvara acestui an, la Piatra Neamț. Sportivul pregătit de Mădălin Gorjanu merge la Târgu Mureș cu gândul la o nouă medalie. Amelian are însă de tras tare până la cântarul oficial. Mădălin Gorjanu este convins că elevul său va fi apt pentru competiția de la Târgu Mureș.

Printre cei mai buni sportivi din țară

Mădălin Gorjanu, antrenor secția de lupte a CSM Târgu Jiu, a spus că sportivii pe care îi antrenează sunt printre cei mai buni din țară. ,,Mergem la Campionatul Național de lupte libere U20 și U15 cu sportivii de la CSM Târgu Jiu, medaliați la Cupa României 2023: Octavian Mitoi și Amelian Istrătescu. Sunt printre cei mai buni sportivi din țară la categoriile lor de vârstă și am încredere mare că cei doi sportivi vor merge să lupte din nou pentru medalii, așa cum au făcut și la precedentele competiții. Octavian se va întrece cu sportivi mai mari ca vârstă, dar deja începe să devină obișnuiță și sper să reușească un rezultat cât mai bun. Amelian are mici probleme cu categoria de greutate, dar la cât îl știu de ambițios, sunt sigur că la cântar va fi perfect din acest punct de vedere. Va fi dificil, dar eu privesc cu mare încredere această competiție”.