Arhitectul Sabin Cornoiu nu renunță la proiectul de amenajare a falezei Jiului. Vrea să-l îmbunătățească

Arhitectul Sabin Cornoiu junior, fiul șefului Salvamont Gorj și președintele Salvamont România, susține că în continuare că proiectul său, de amenajare a falezei Jiului, este unul fezabil și poate din realizat, în ciuda răspunsului dat de reprezentanții Primăriei Târgu Jiu.

„Eu încă cred în acest proiect și cred că poate fi realizat, iar asta nu o spun eu, ci alte orașe. De exemplu, faleza de la Tulcea a fost într-o situație asemănătoare. Consiliul Județean Tulcea a reușit să primească terenul și să acceseze fonduri în vederea modernizării. Anul acesta, faleza de la Tulcea a fost modernizată“, a precizat arhitectul la o emisiune de la postul 1 Plus Tv.

Conducerea Primăriei Târgu Jiu a anunțat că proiectul propus de tânărul arhitect este foarte bun, dar nu poate fi pus în practică, în momentul de față, pentru că terenul de pe marginea Jiului aparține societății Hidroelectrica și face parte din zona de protecție a lacului de acumulare.

Proiectul va fi îmbunătățit

Cornoiu a mai precizat că proiectul nu este unul costisitor: „Intervenția este relativ simplă și constă în turnarea unui strat nou peste ceva vechi, astfel că faleza va putea fi folosită în continuare pentru eventualele intervenții care trebuie făcute la lac. În afară de asta, nu este vorba de construcții care să necesite fundații. Este un proiect ieftin, comparativ cu altele. Am gândit ca faleza să fie deschisă și bicicliștilor“.

Faleza Jiului are o lungime de aproximativ doi kilometri, din partea de sud a orașului și până în zona de nord, respectiv cartierul Bicaz.

Arhitectul Sabin Cornoiu spune că își va îmbunătăți proiectul în urma numeroaselor comentarii primite: „Aștept comentariile oamenilor. Vreau să le trec pe toate prin filtrul gândirii mele și vreau să-i dau o înfățișare nouă. Până acum, comentariile și mesajele au depășit 1500. Un elev de la Liceul de arte mi-a spus că ar putea să-și expună lucrările. Un alt copil de 14 ani mi-a scris că, dacă nu pot să integrez ceva specific vârstei lui. Citind comentariile, am decis să renunț la o parte din mine și să fac loc locuitorilor și să fie unul de tip participativ“.