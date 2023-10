Festivitate organizată la Centrul de zi din Baia de Fier

Pensionarii din Baia de Fier au avut parte de momente speciale. La Centrul de zi din comună a fost organziat de către primărie un eveniment festiv.

„Pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, am ținut să fiu alături de seniorii comunei noastre la evenimentul festiv organizat la Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru bătrâni din Baia de Fier. Consider că o societate dezvoltată este o societate care își respectă și sprijină vârstnicii, datoria noastră fiind aceea de a le fi alături și de a-i îngriji cu blândețea și căldura pe care și noi am primit-o, de-a lungul anilor, din partea dumnealor.

Cu acest prilej, doresc să transmit tuturor vârstnicilor băieșeni respectul şi recunoştinţa pe care le am pentru munca şi experienţa lor de viaţă, pentru aportul dumnealor la bunul mers al comunei noastre. Alături de urările de sănătate, fericire şi linişte sufletească, vă asigur că vă stimăm și vă prețuim nu doar azi, ci în fiecare zi a existenței dumneavoastră! La mulți și sănătoși ani!”, a transmis primarul din Baia de Fier, Dumitru Turbăceanu.