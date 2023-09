Foto/Video: Paznic de vânătoare, acuzat că l-a strâns de gât pe nepotul primarului Leuștean! Dosar penal pentru lovire și alte violențe, la Poliția Novaci

Dumitru Darius Leuștean, în vârstă de 31 de ani, din Novaci a reclamat la poliția din localitate, duminică seara, că ar fi fost victima unei agresiuni cu lovire, care ar fi avut loc între orele 14.45-15.00 la baza Muntelui Mohoru. Tânărul a reclamat la 112, dar și telefonic și în scris, la Poliția Novaci, că persoana care l-ar fi agresat este Filip Florin, paznic de vânătoare la Asociația AVPS Gorun pe fondul 12 Gilort. Potrivit reclamantului, paznicul l-ar fi oprit cu o bâtă, în timp Darius Leuștean se afla pe o motocicletă, coborând pe drumul forestier spre baza muntelui. În urma unui schimb de replici între cei doi, Darius Leuștean este certat că umblă pe munți, este întrebat ce căuta în zona respectivă și i se reproșează că ar fi deranjat o partidă de vânătoare. Deși tânărul răspunde în mod normal la întrebările paznicului, fără a fi obraznic, ori a aduce injurii, acesta este strâns de gât de paznic și culcat la pământ, fiind amenințat verbal de acesta că îi va rupe gâtul. Schimbul de replici este înregistrat de tânărul Leuștean, care își lăsase telefonul pornit în buzunarul de la geacă, pentru siguranța sa, spune acesta. Toate aceste acuzații, în ciuda faptului că există această înregistrare video-audio, nu sunt recunoscute de paznicul de vânătoare care susține că acest incident nu ar fi existat. Filip Florin susține chiar, că nu știa de plângerea la adresa sa, dar recunoaște că a dat declarații duminică jandarmilor montani care au fost sesizați de Darius Leuștean, prin apel la 112, pentru a aplana conflictul.

*Vânătoare la cerb, „deranjată” pe Muntele Mohoru

* Vânător străin, în mașina paznicului de vânătoare

* Darius Leuștean a trecut cu o motocicletă pe lângă mașina în care se afla vânătorul

* La coborâre, motociclistul a fost așteptat de catre paznic cu bâta

* Agresiune pe motiv că i-a deranjat vânătoarea

* Leuștean strâns de gât și culcat la pământ

* Filip nu recunoaște nimic! Spune că incidentul nu a existat

* Certificat medico legal pe 4-5 zile * Urme de comprimare cu degete și zgâriere pe gâtul victimei

* Dosar penal la Poliția Novaci pentru paznicul de vânătoare

* Filip Florin: „Nu știu de nicio plângere, de niciun dosar penal, sunt inca in munte. Acuzațiile nu sunt adevărate”!

Darius Leuștean a povestit, luni, cele petrecute duminică după-amiază în munte, când a fost coborât de jandarmii montani, după ce a sesizat la 112 că ar fi fost victima unei agresiuni comisa de paznicul de vânătoare aflat în timpul serviciului. Jandarmii au însoțit bărbatul până în Rânca, unde acesta a dat declarații, apoi a coborât la spital, la UPU Novaci, unde i s-au făcut investigații medicale. Cadrele medicale au anunțat poliția din Novaci iar astfel cazul a devenit dosar penal.

„La ora 14:³⁰ coboram din stațiunea Rânca cu motorul spre muntele Pleșcoaia, pe drumul forestier, iar la jumătate drumului m-am abătut circa 3 km către muntele Mohoru, urcând în sus pe drumul forestier. Am trecut pe lângă mașina de teren a paznicului care era trasă pe partea stângă a drumului, în ea aflându-se un om pe scaunul pasagerului din dreapta iar la volan nu era nimeni. Eu mi-am continuat deplasarea în sus către vârful muntelui, dar la întoarcere la baza muntelui ma așteptat paznicul de vânătoare Filip Florin care stătea în marginea drumului, pe o piatră, având o bâtă de aproape doi metri lungime”, povestește Darius Leuștean.”La apropierea de el, paznicul s-a ridicat și când am ajuns chiar lângă el acesta mi-a întins parul în față blocându-mi drumul de acces. Eu, în acel moment, am oprit și am început să discut cu el. El m-a luat la ture, că ce caut aici ce fac eu, apoi mi-a băgat mâna în gât. Când am văzut asta am coborât de pe motor , am discutat cu el, calm, spunându-i că voi anunța organele abilitate. Atunci el s-a năpustit asupra mea, m-a luat de gât, m-a tras cu mana de gat spre el, mi-a sărită casca de pe cap, și am ajuns la pământ. Noroc că am avut echipament de protecție dar tot am leziuni, la gât, dar și pe mâini, conform certificatului medico legal. M-am ridicat și am plecat direct spre Muntele Pleșcoaia, unde mă aștepta ciobanul cu oile pentru care plecasem de acasă, să îi duc provizii. După ce m-am întâlnit cu ciobanul am sesizat 112″, a completat Leuștean.

Paznicul de vânătoare: Nu este nimic adevărat!

Contactat telefonic, Filip Florin, paznicul de vânătoare acuzat de agresiune și amenințare la adresa lui Darius Leuștean, a menționat că nu știa nimic de vreo plângere la adresa sa, a negat că ar fi tăbărât asupra tânărului din Novaci, dar a menționat că acesta i-ar fi deranjat o partidă de vânătoare la cerb, la care participa un vânător străin. Potrivit paznicului acuzele ce i se aduc nu ar fi reale.”Nu este nimic adevărat din ce spune nepotul primarului. Întâlnirea mea cu el s-a produs pe Muntele Mioarelor, pe gol alpin. Mi-a stricat vânătoarea, eu aflându-mă la vânătoare cu un vânător străin. Nu am avut niciun conflict. Nici nu l-am atins, i-am spus să plece din zonă. A plecat din zonă, când i-am spus . Nu avea ce să înregistreze. Sunt acuzat pe nedrept”, a declarat Filip Florin, care susține că ar avea cu Leuștean un conflict apărut în ultimul an de zile.Paznicul a menționat că în momentul în care va coborî din munte, se va duce la Poliția Novaci, pentru a vedea acuzațiile din dosar. În ce îl privește pe Darius Leuștean, acesta susține, că vrea să i se facă dreptate, iar comportamentul paznicului să fie taxat și la locul de muncă, conform legilor in vigoare. De asemenea, victima vrea că dosarul de agresiune și amenințare sa ajungă la instanța de judecată, pentru a i se face dreptate.