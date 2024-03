Politicul mai presus de interesele comunității? Ce spune primarul de Runcu

Reacții în spațiul public după ce prefectul Iulian Popescu a anunțat că va ataca în instanță un proiect de hotărâre emis de Consiliului Județean Gorj. Este vorba despre o alocare de 4.2 milioane de lei care a vizat patru localități, în baza unor solicitări venite dinspre primarii UAT-urilor, urmare a unor situații de urgență.

Cele patru localități beneficiare de fonduri au fost: Runcu, Novaci, Turcinești și Novaci. Primarul din Runcu, Adi Câmpeanu, susține că decizia prefectului este luată în defavoarea comunitățile care au beneficiat de anumite investiții, necesare pentru buna desfășurare a activităților din localitate.

“Cum să vedem această decizie decât o decizie pe care domnul Iulian Popescu a luat-o împotriva comunității pe care noi o reprezentăm? Păi, dacă noi avem nevoie de sume de bani aferente unor investiții care sunt necesare în regim de urgență, sunt situații de urgență și Consiliul Județean a avut disponibilitatea să ne dea, prin hotărâre de guvern, nu poți să spui decât că este rea voință și te opui dezvoltării localității respective. Mai mult, nu vreau să comentez, acum, hârtia suport, e decizia dumnealui și îi aparține, eu sunt convins că instanța va analiza cu celeritate și nu cred că va avea câștig de cauză, având în vedere situațiile de urgență care s-au impus la nivelul localității Runcu la momentul respectiv. Dumnealui este prefect. Nu cred că știe dumnealui mai bine decât știm noi care este situația de urgență, este exclus asta. Toți banii care au fost dați de Consiliul Județean UAT-urilor au fost pentru situații de urgență. Sigur că situațiile de urgență diferă de la caz la caz, în funcție de problemele care sunt în localitatea respectivă, dar cred că noi suntem cei îndreptățiți să apreciem dacă e o situație de urgență sau nu, nu dumnealui. La Runcu, a fost nevoie pentru reabilitarea căminului cultural din satul Suseni, acolo unde, în anul 2024, sunt 4 evenimente electorale, și anume secții de votare. Căminul cultural era într-o stare deplorabilă, distrus din cauza cutremurelor, trebuia să fac secție de votare. AEP-ul, când a venit la fața locului unde sunt secțiile de votare, mi-a dat respingere. Nu poate să fie secție de votare într-un cămin cultural dezafectat, afectat din cauza seismelor. Putem să dovedim instanței că am primit respingere cu documentele pe care le avem și, în această situație, nu se poate considera o stare de urgență faptul că acel cămin cultural era în situația să pice sau că acel cămin cultural trebuia reabilitat în regim de urgență ca să fie o secție de votare acolo? Pentru că alt imobil în satul Suseni nu avem. Eu am memorii după ce AEP-ul ne-a dat respingere și faptul că UAT-ul nu dispune de alt imobil în satul Suseni, am făcut foarte multe adrese Consiliului Județean, prin care să ne sprijine financiar, pentru că eram spre sfârșitul anului. Noi nu aveam prevedere bugetară pentru așa ceva și trebuia în regim de urgență demarate procedurile pentru reabilitarea acelei clădiri, ca să poată fi finalizată până în luna aprilie, când este ultima lună când se pot lua avizele de la AEP pentru a fi desfășurate secții de votare în imobilele care aparțin UAT-ului”, a precizat Adi Câmpeanu, primarul comunei Runcu.