Recunoașterea meritelor chirurgiei românești, datorită unui medic cu origini în Gorj

Irinel Popescu, profesor universitar, medic primar chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordonatorul Centrului Integrat de Excelență în Boli Hepatice SANADOR, care are origini gorjenești, a fost ales membru asociat străin al Academiei Franceze de Medicină în cadrul secției de științe chirurgicale (2-ème division), potrivit DC News.

Prof. Dr. Irinel Popescu, unul dintre cei mai renumiți medici din România, a povestit că începutul istoriei transplantului de ficat a fost unul greu.

Întrebat de ce transplantul hepatic este o operație spectaculoasă, Prof. Dr. Irinel Popescu a spus pentru DC News: „Pentru că o operație de transplant de ficat necesită o măiestrie chirurgicală deosebită și pentru că a extirpa un organ atât de voluminos și situat într-o regiune deloc ușor de abordat și a-l înlocui cu altul care să și înceapă să funcționeze sub ochii celor care asistă la operație… înseamnă ceva spectaculos”.

Ce distincții a primit

Profesorul Irinel Popescu a primit, de-a lungul timpului, numeroase titluri onorifice: Profesor de onoare al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Profesor de onoare al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Doctor honoris causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova, membru titular al Academiei Române de Ştiinţe Medicale, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Visiting Professor al ISSO (International School of Surgical Oncology – Strasbourg), membru al Academiei Franceze de Chirurgie, membru al Academiei Europene de Chirurgie, Fellow of the American College of Surgeons (FACS).

Profesorul Irinel Popescu a susţinut sute de comunicări ştiinţifice, a publicat numeroase articole, monografii, tratate, manuale de specialitate şi este membru al colegiului de redacţie al unor publicaţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

El a fost decorat cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer, pentru merite deosebite în chirurgia hepatică şi în transplantul de organe, precum şi cu Crucea Moldavă pentru sprijinul acordat Bisericii Române şi Mitropoliei Moldovei. De asemenea, i-au fost decernate: Premiul Iuliu Haţieganu al Academiei Române pentru lucrarea editată pe CD-ROM Chirurgia miniinvazivă. Tehnici avansate (împreună cu prof.dr. C. Dragomirescu); Premiul Colegiului Medicilor din România pe anul 2001 pentru realizări deosebite în activitatea ştiinţifică în domeniul specialităţilor chirurgicale; Premiul revistei Medic.ro (oferit de Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor şi Casa Naţională de asigurări de sănătate) pentru cel mai bun chirurg al anului 2004.