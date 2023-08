Taxa de îngropăciune și parastas, depășește 1000 de lei la Vladimir! Popa face naveta la biserica cu un BMW X5

Deși pare ieșit din comun, peste o mie de lei este taxa pentru îngropăciune și parastas, taxă pe care trebuie să o plătească o familie îndoliată, la Vladimir! Familiile decedaților sunt extrem de nemulțumite de pretențiile financiare ale preotului paroh, care vine la serviciu cu o mașină de lux, în timp ce ei, se gândesc cu ce bani îngroapă mortul.

Fiecare familie din Vladimir, plătește 50 de lei, taxa anuală parohiei din localitate. Nu sunt însă singurii bani care ajung în buzunarul preotului paroh Ninel Vădoiu, fost preot militar, spun localnicii. Taxele impuse de respectivul sunt, potrivit cetățenilor, mult prea mari pentru posibilitățile financiare reduse ale lor. Cu toate acestea, oamenii dacă au un necaz, adică un deces în familie, trebuie sa bage adânc mâna în buzunar ca să nu rămână cu mortul neîngropat.

„Nu mai există pe toată Valea Gilortului un preot atât de scump ca Ninel Vădoiu. Acum, în localitate, avem un decedat, au fost patru luna asta, iar preotul a cerut familiei, ca în prosopul pe care urmează să îl primească la înmormântare să fie, neapărat, și o sută de lei. Familia mai trebuie să cumpere de 50 de lei tămâie și lumânări și la parastasul de șase săptămâni să îi plătească serviciul făcut la groapa de la 800 de lei în sus. Are omul nu are, trebuie sa achite popa care cere bani când omul e in necaz până în gât. Vorbim de Vladimir, un sat îmbătrânit, cu oameni care și-au pregătit, din timpul vieții, cele necesare pentru trecerea la cele veșnice și care pun deoparte bani, de vii, pentru preotul Vădoiu. Este strigător la cer”, a declarat un cetățean al comunei care spune că nu se va opri doar la a trage un semnal de alarmă vizavi de taxele aberante impuse de biserică și de preot, ci va reclama situația până la Mitropolia Olteniei.

Cetățenii își dau coate vizavi de bolidul de lux condus de preotul respectiv, ieșit la pensie la 45 de ani că preot militar, și ajuns in localitate cu vreo patru, cinci ani în urmă. Preotul face naveta de la Târgu Jiu la Vladimir, cu mașina lui neagră, un BMW X5, luxul deplasării fiind plătit, din câte se vede, de enoriașii bisericii din Vladimir.