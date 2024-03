Un fost foto-reporter din Gorj solicită o lege care să-i protejeze pe jurnaliști

Constantin Pârjol (71 de ani), din municipiul Târgu Jiu, fost foto-reporter, susține că jurnaliștii au nevoie de o lege care să-i protejeze atunci când acționează în interes de serviciu. Acesta spune că în perioada comunistă, atunci când și-a desfășurat activitatea, polițiștii și alte structuri le ofereau protecție jurnaliștilor.

„Este foarte greu să își facă meseria. Acum, oricine sparge aparatul de fotografiat sau de filmat, jignește reporterii, care nu mai au nicio siguranță. Atunci, jurnaliștii erau respectați și erau protejați de poliție și guvernanții ar trebui să dea o lege pentru protejarea jurnaliștilor, ca să nu fie agresați. Jurnalistul are un rol foarte important“.

A lucrat în cadrul mineritului din zona Rovinari

Constantin Pârjol și-a desfășurat activitatea în cadrul Combinatului minier din Oltenia, actualul Complex Energetic Oltenia.

„M-am ocupat de fotografierea și filmarea în cadrul bazinului minier din Oltenia, dar și de manifestări culturale și sportive care se desfășurau în cadrul combinatului minier.

Aveam un aparat foarte greu, care cântărea 50 de kilograme și un film de 50 de metri. Nu puteam să mă ocop eu de developare.

Am ajuns până în poziția de director de club la E. M. Urdari, unde am avut un ansamblu de dansuri «Jiulețul» cu care am obținut locul I pe țară. Acolo a fost instructor regretatul Liviu Dafinescu, fostul director al Ansamblului «Doina Gorjului»“, a mai spus fostul foto-reporter.