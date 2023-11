Vezi cum arată bradul de Crăciun din Târgu Jiu!

Municipiului Târgu Jiu, pe ultima sută de metri cu decorațiunile pentru sărbătorile de iarnă. Marți, a fost amplasat și bradul care va înfrumuseța esplanada din centru orașului. Ca și în ultimii ani, autoritățile au optat pentru un brad natural.

‘A venit bradul de Crăciun! Copacul înalt de 20 de metri a fost deja amplasat în centrul pietonal, acolo unde se instalează și ornamentele speciale din acest an.

Avem o cupolă de lumini deasupra Târgului de Crăciun, tot în centru va fi amplasata și scena, iar iluminatul va fi aprins, ca în fiecare an, în seara zilei de 1 Decembrie’ , a anunțat primarul Marcel Romanescu.

Anul acesta, iluminatul festiv va fi aprins de persoane speciale.

‘Așa cum am anunțat, beneficiarii serviciilor Centrului de Zi „Christian” vor fi cei care aprind anul acesta iluminatul de sărbători’, a mai transmis Romanescu.