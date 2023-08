VIDEO Ce a povestit gravida care a venit la spital cu hernie intestinală: „Am rămas blocată când mi s-a spus că am născut o fetiță“

Pacienta de 35 de ani care a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu cu hernie intestinală a povestit că a rămas șocată când s-a trezit din anestezie și a aflat că are o fetiță, deoarece nu știa că este însărcinată.

Femeia, din localitatea Tismana, a povestit că nu a știut că este însărcinată, pentru că a avut menstruație și lua anticoncepționale. În plus, aceasta a avut o viață normală și a muncit în ferma mănăstirii Tismana, la îngrijirea animalelor și la grădină.

„Nu am știut că sunt însărcinată. Am avut menstruație până luna trecută. Am luat anticoncepționale. Nu mi le-a prescris medicul.

Am ajuns la spital pentru că aveam o gâlcă la buric ca să văd dacă este de operat sau nu. Am venit și am fost internată, domnul doctor a spus că infiltrația este foarte mare și am rămas internată. M-am trezit din anestezie mi s-a spus că am o fetiță. Eu am spus că am două fetițe, pentru că nu înțelegeam. Mi s-a spus că am născut o fetiță. Am rămas blocată. Nu realizam cum să am o fetiță, când am două acasă. M-am bucurat apoi“.

„Soțul este și el bucuros“

Femeia spune că numele fetiței va fi ales de fetele ei gemene: „Le mulțumesc medicilor că m-au ajutat și mi-au salvat viața mie și fetiței mele. Surioarele o să-i aleagă numele. Ne așteaptă acasă. Soțul este și el bucuros“.