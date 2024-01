Expoziție de pictură, vernisată la Muzeul Județean Gorj de Ziua Culturii Naționale

De Ziua Culturii Naționale, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” a vernisat expoziția de pictură „Hibernală” a artistului plastic bucureștean Daniel Chelaru.

Deschiderea expoziției a fost făcută de șeful secției de Artă și Etnografie, dr. Albinel Firescu: „Astăzi, de Ziua Culturii Naționale, Muzeul Județean Gorj are privilegiul de a găzdui expoziția ‘Hibernală’ a artistului Daniel Chelaru. Deși titlul expoziției definește perioada în care ne aflăm, conținutul său este o poezie a luminii. Întâlnim o bogată prezență a florilor, care au făcut obiectul atenției artiștilor și poeților noștri, cum, spre exemplu, aș aminti chiar poezia de debut a poetului național Mihai Eminescu: „De-aș avea…”. Ca și în poezia amintită, în această expoziție floarea este un pretext pentru elogiul frumosului, al luminii, al bucuriei, al virtuții. Vă invităm să vedeți această expoziție, cu bucuria cu care v-a fost adresată.”

Rafinat dar și modest, artistul Daniel Chelaru s-a adresat publicului cu sinceritate, spunând, printre altele, că n-are școală de pictură și că a decis să nu apeleze nici la curatoriat, preferând să se prezinte singur: „Am ales să nu apelez la un curator, care să fie intermediar între mine și public, ci să mă prezint singur. Nu fac parte din vreo elită artistică pentru a beneficia de evaluarea unui critic de artă – încă nu am ajuns la o aşa notorietate, încât să fiu luat în seamă de către aceștia – ca urmare, în viitor, am ales să mă prezint singur la fiecare eveniment cu public. Nu am apelat nici la foștii colegi sau la alte personalităţi, apropiate mie, dintr-un motiv cât se poate de simplu, nu știu cât de obiectivi ar fi fost. Cel mai important critic pentru mine este publicul privitor la lucrările expuse.”

„Această expoziție nu are un mesaj codificat, precum arta abstractă, să te lase cu întrebări foarte mari, din contră, îmbină cromatic, simbolistic, lucruri din existența trăită de artist. Din punct de vedere tehnic, putem observa că lumina abundă în imagini, până ajunge să degradeze culoarea, sau să o abată, ca în cazul contrastului clarobscur. Artistul spune că nu e școlit, dar are o școală în spate, este autodidact.” a spus, la vernisaj, Florin Gheorghiu, vicepreședintele Filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Expoziția temporară „Hibernală” poate fi vizitată până în data de 14 februarie, la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, din Strada Geneva nr. 6, Târgu Jiu.