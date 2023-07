CEO: Un sindicalist vrea să se mute în Hunedoara ca să iasă la pensie

Un lider de sindicat din Complexul Energetic Oltenia (CEO) ia în calcul mutarea într-un județ vecin, pentru a fi sigur de pensionare. Vasile Tivig, membru al Sindicatului „Energia” din cadrul Sucursalei Electrocentrale de la Rovinari, susține că mutarea în județul vecin Hunedoara i-ar asigura șanse mai bune la Casa Județeană de Pensii, pentru o analiză corectă a dosarului, în vederea ieșirii la pensie, dar și o șansă în plus să beneficieze de toate sporurile aferente condițiilor speciale de muncă.

Vasile Tivig a mai spus că are și rude în județul Hunedoara și acolo a existat activitate în minerit și în sectorul energetic. Astfel, ar fi o variantă mai sigură în vederea pensionării. Liderul de sindicat a precizat că mai are câteva luni până la pensionare.

„Eu nu mai am mult până la pensionare. Dar nu sunt sigur în ceea ce privește sistemul de pensii din Gorj. Am discutat cu mulți colegi din Hunedoara și am văzut cum s-a procedat în cazul lor cu analiza cererii, calcularea pensiei și stabilirea cuantumului final al pensiei. Am varianta de a mă muta cu domiciliul la Hunedoara, la rude. Va fi foarte rapid și voi putea să depun cerera prin raportare la domiciliu. Deci îmi va fi acceptat dosarul în vederea pensionării la Casa Județeană de Pensii Hunedoara. Am o încredere mai mare că acolo se va face un calcul corect și vor fi luate în considerare toate condițiile prevăzute în Legea 197. La noi sunt deja dosare respinse, s-a ajuns la instanță sau chiar la plângeri penale. Nu vreau să trec prin așa ceva. Dacă schimbarea domiciliului în Hunedoara mă va ajuta, o voi face”, a precizat Vasile Tivig, angajat al EMC Jiț și membru al Sindicatului „Energia” Rovinari.

Până în momentul de față, la Casa Județeană de Pensii Gorj au fost depuse 800 de dosare din partea angajaților Complexului Energetic Oltenia pentru calcularea pensiei. Din total, au fost analizate 300 de dosare. Unele au fost soluționate favorabil prin calcularea pensiei în baza Legii 197, însă au fost și cazuri de respingere a cererilor de pensionare. Se estimează că, în acest an, aproape 2.000 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia s-ar putea pensiona în baza Legii 197 din 2021.