Băut și cu permisul suspendat, la volan

Un bărbat din Mehedinți a fost depistat băut la volan. Luat la întrebări, polițiștii au aflat că individul avea și permisul suspendat.

„În seara zilei de 5 mai, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din județul Mehedinți, în timp ce conducea un autoturism pe strada Macului din orașul Motru, fiind sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 0,76 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, bărbatul figura cu permisul de conducere reținut din data de 9 octombrie 2023.

Persoana în cauză a fost condusă de polițiști la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei”, a transmis IPJ Gorj.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere cu permisul suspendat.