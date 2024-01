VIDEO Cadre medicale și o femeie de serviciu din Gorj au ajuns în arest. Scoteau la pensie pe caz de boală pe șpăgi

Doi medici, o asistentă medicală și o femeie de serviciu au ajuns în arest pentru 24 de ore, pentru că scoteau persoane la pensie pe caz de boală, fără ca acestea să sufere de afecțiunile respective.

Cele patru persoane reținute sunt acuzate de fapte de corupție.

Unul dintre cei reținuți este medicul Ion Alin Enache, medic expert în cadrul Casei Judeţene de Pensii Gorj, cu atribuţii de examinare a persoanelor ce solicită acordarea deciziilor provizorii şi definitive de pensionare anticipată pentru invaliditate, analizare a înscrisurilor medicale depuse de aceste persoane, precum şi de eliberare a acestor decizii. „Cu privire la acesta, se fac cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată, faptă prevăzută de art. 289 alin 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 Cod penal (75 de acte materiale) şi de spălare a banilor în formă continuată, faptă prevăzută de art. 49 alin. 1 lit a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. Astfel, s-a reţinut de către procuror că în perioada 03.07.2023 – 08.08.2023, suspectul E.I.A. a primit cu titlu de mită de la 75 de persoane care solicitau emiterea unor decizii de pensionare pe caz de boală, sume de bani cuprinse între 400 şi 1000 lei introduse în plicuri şi apoi printre actele dosarelor cu înscrisuri medicale, precum şi alte produse“, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Medicul Enache și-a cumpărat apartamente

Procurorii au stabilit că medicul o folosea pe Iuliana Luca, femeie de serviciu în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg.- Jiu, ca intermediar pentru identificarea unor persoane dispuse să remită sume de bani cu titlu de mită. De asemenea, susțin procurori, medicul era ajutat de asistenta medicală Mariana Trans, care, la rândul său, primea cu titul de mită bani şi bunuri de la solicitanţii deciziilor de pensionare.

„S-a mai reţinut totodată că în perioada 2016 – 2022, suspectul E.I.A. a conceput şi pus în aplicare o schemă infracţională de schimbare şi transfer de bunuri, de disimulare a provenienţei reale a sumelor de bani pe care le-a folosit pentru achiziţia a trei imobile tip apartament, de spălare a sumelor de bani obţinute din săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, folosind membrii familiei sale, aceştia fiind oficial finanţatorii achiziţiilor a trei apartamente cumpărate de soţia suspectului E.I.A. în anii 2017, 2018 şi 2022, familia suspectului plătind în total 240.500 euro şi 230.005 lei.

În perioada 2015 -2022 conturile familiei au fost alimentate din surse proprii (salarii, pensii, alocaţii, chirii, dobânzi) cu sumele de 951.145 lei, 51.564 euro şi 529 usd, acestea fiind folosite în mare parte pentru cheltuielile zilnice, pentru întreţinerea familiei. Soţia suspectului este casnică, nu a avut un serviciu în toată perioada analizată“, au stabilit anchetatorii.

Oamenii legii au mai stabilit că medicul a consumat prin cheltuieli curente pentru întreţinerea familiei toate sumele de bani primite cu titlu de drepturi salariale, dar a şi efectuat depuneri în numerar în conturile sale bancare în cuantum total de peste 150.000 lei, pentru care nu au fost identificate documente justificative.

Procurorul a dispus luarea unor măsuri asiguratorii, respectiv poprire pe contul suspectului medicul Enache până la concurenţa sumei de 150.906 lei, precum şi sechestru asiguratoriu asupra a două imobile (apartamente, unul situat în municipiul Cluj şi unul în municipiul Bucureşti).

Lanțul „slăbiciunilor”

Mariana Tran, asistentă medicală în cadrul Casei Judeţene de Pensii Gorj, cu atribuţii (împreună cu suspectul medicul expert în cadrul aceleiaşi instituţii) de examinare a persoanelor ce solicită acordarea deciziilor provizorii şi definitive de pensionare anticipată pentru invaliditate, este acuzată de oamenii legii de săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (133 de acte materiale).

„Astfel, în perioada 03.07.2023 -08.08.2023, suspecta T.M. ar fi primit, cu titlu de mită, cu ocazia primirii solicitanţilor deciziilor de pensionare în fiecare dimineaţă, în jurul orelor 09,00-10,00 şi aranjării actelor din dosarele medicale, cât şi la finalul programului de lucru, în jurul orelor 11,30, când suspectul E.I.A. scoate plicurile conţinând sumele de bani primite din sertar, apoi scoate sumele de bani din plicuri, le numără, ţinând mâinile sub birou şi apoi remite suspectei T.M. o parte din aceste sume.

Suspecta T.M. ar fi primit cu titlu de mită, în modalităţile arătate mai sus, sume cuprinse între 100 şi 300 de lei, precum şi produse (sticle de alcool, produse alimentare, cafea, parfum etc.), de la fiecare persoană care solicita acordarea deciziilor provizorii şi definitive de pensionare anticipată pe caz de boală“, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Femeia de serviciu a pretins şi primit de la mai multe persoane diferite sume de bani, în cuantum de câte 400 – 500 de lei, pentru a le remite ulterior, cu titlu de mită medicului Enache şi a-l determina pe acesta să-şi încalce atribuţiile de serviciu în legătură cu emiterea deciziilor de pensionare anticipată pe caz de boală.

Totodată, Tatiana Adam, medic oftalmolog atât la o clinică medicală din municipiul Tg.-Jiu, cât şi în cadrul cabinetului medical individual din aceeaşi localitate, în perioada 16 august 2022 – 31 august 2023, a întocmit în fals referate de specialitate şi a aplicat în fals parafa şi semnătura pe fişe medicale, în schimbul primirii unor sume de bani cu titlu de mită. „S-a mai reţinut că prin referatele medicale întocmite în fals, precum şi prin parafele aplicate în fals pe fişele medicale, pentru mai multe persoane, suspecta A.T. a determinat funcţionari din cadrul Casei Judeţene de Pensii Gorj S.P.C.R.P.C.I.V. Gorj şi comisiei de evaluare a persoanelor adulte în grad de handicap din cadrul Consiliului Judeţean Gorj să emită în fals, fără vinovăţie, certificate de încadrare în grad de handicap, decizii de pensionare şi permise de conducere“, au mai transmis procurorii.

Percheziții domiciliare

În acelaşi dosar, au fost efectuate percheziţii domiciliare în 13 locaţii, dintre care 12 situate în municipiul Târgu Jiu şi la un imobil situat în comuna Padeş, judeţul Gorj, în baza unor mandate emise de judecătorul de la Tribunalul Gorj, la solicitarea procurorului. Pentru efectuarea activităţilor respective s-a mai beneficiat de sprijnul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Gorj.

Pentru efectuarea urmăririi penale în cauză, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a colaborat cu lucrători de poliţie din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Gorj, Direcţiei Generale Anticorupţie Bucureşti Structura Centrală, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj, Direcţiei de Operaţiuni Speciale Bucureşti şi Serviciului Judeţean de Operaţiuni Speciale Gorj.